القارة العجوز تنزف.. 7 منتخبات أوروبية تغادر مونديال 2026

تتواصل مفاجآت بطولة كأس العالم 2026 بعدما ارتفع عدد المنتخبات الأوروبية التي ودعت المنافسات إلى سبعة منتخبات عقب خروج منتخب البوسنة والهرسك من دور الـ32 بالخسارة أمام الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين دون رد في واحدة من أبرز مفاجآت النسخة الحالية.

البوسنة تنضم إلى قائمة المودعين

أنهى منتخب الولايات المتحدة مشوار البوسنة والهرسك في البطولة بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0، ليصبح المنتخب البوسني أحدث المنضمين إلى قائمة المنتخبات الأوروبية التي غادرت المونديال.

سقوط كبار القارة

ولم يكن خروج البوسنة هو المفاجأة الوحيدة إذ شهدت البطولة وداع عدد من المنتخبات الأوروبية صاحبة التاريخ، حيث ودعت ألمانيا المنافسات بعد خسارتها بركلات الترجيح أمام باراجواي فيما خرجت هولندا بالطريقة نفسها أمام المغرب، بينما غادرت السويد بعد هزيمة قاسية أمام فرنسا بثلاثية نظيفة.

كما ودعت منتخبات تركيا والتشيك وأسكتلندا البطولة لتتواصل سلسلة خروج ممثلي القارة الأوروبية من الأدوار الإقصائية.

مفاجآت تعيد رسم المنافسة

ورغم استمرار عدد من المنتخبات الأوروبية الكبرى في سباق المنافسة على اللقب فإن توديع سبعة منتخبات حتى الآن يعكس حجم الإثارة والمفاجآت التي تشهدها النسخة الحالية في ظل المستويات القوية التي تقدمها منتخبات من مختلف القارات.

طريق اللقب يزداد صعوبة

وتؤكد نتائج الأدوار الإقصائية أن المنافسة على لقب كأس العالم 2026 أصبحت أكثر انفتاحا من أي وقت مضى، بعدما نجحت منتخبات من خارج أوروبا في إقصاء أسماء كبيرة لتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.