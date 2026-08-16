سعر ومواصفات لكزس UX موديل 2026 في السوق السعودي| صور

تواصل لكزس حضورها في سوق السيارات السعودي من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات التي تجمع بين الطابع الفاخر والتقنيات الحديثة، وتأتي سيارة UX ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

وتنتمي العلامة لكزس إلى عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا، وتركز منذ انطلاقها على تقديم سيارات فاخرة تجمع بين الاعتمادية والتجهيزات المتقدمة، مع الأداء الفاخر.

لكزس UX موديل 2026

منظومة هجينة بقوة 196 حصانًا

تعتمد لكزس UX على منظومة حركة هجينة تجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر ونظام هايبرد HEV، مع ناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير من نوع E-CVT.

وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 196 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران الإجمالي إلى 188 نيوتن متر، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية بنظام FWD.

لكزس UX موديل 2026

أبعاد لكزس UX موديل 2026

تأتي لكزس UX موديل 2026 بتصميم يناسب طبيعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، إذ يبلغ طولها 4,495 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,840 ملم وارتفاعها إلى 1,520 ملم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,640 ملم، في حين يتراوح وزن السيارة من دون ركاب بين 1,525 و1,585 كيلوجرامًا بحسب التجهيزات.

تجهيزات لكزس UX موديل 2026

تضم لكزس في UX مجموعة من أنظمة المساعدة وتشمل التجهيزات نظام تثبيت السرعة المتكيف، إلى جانب نظام لقراءة مسار الطريق مع تحذير السائق عند الخروج عن المسار والمساعدة على البقاء داخله، كما تحصل السيارة على حساسات ركن في الجهة الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية.

لكزس UX موديل 2026

وتحصل UX على شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 8 بوصات، مع دعم الاتصال اللاسلكي وخدمات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، وتضم السيارة كذلك نظامًا صوتيًا مكونًا من 6 سماعات، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق.

سعر السيارة لكزس UX موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم السيارة بسعر يبدأ من 190,900 ريال.