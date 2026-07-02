إزالة مأذنة مسجد المجذوب بأسيوط بعد رصد ميل خطير يهدد المصلين

أعلنت مديرية أوقاف أسيوط بدء الإجراءات التنفيذية لإزالة مأذنة مسجد المجذوب بمدينة أسيوط، بعد ثبوت تعرضها لميل شديد يمثل خطرًا على حياة المصلين والمواطنين، مؤكدة أن القرار جاء حفاظًا على الأرواح واستنادًا إلى تقارير هندسية وموافقات رسمية.



وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن الإجراءات بدأت بمذكرة من إدارة أوقاف غرب المدينة، أعقبها معاينة ميدانية أجرتها الإدارة الهندسية، ثم إعداد تقرير فني انتهى إلى أن استمرار المأذنة في وضعها الحالي يشكل خطرًا داهمًا، مع التوصية بإزالتها بصورة عاجلة.



وأضافت أن التقارير الفنية رُفعت إلى الجهات المختصة، وتم الحصول على موافقة الإدارة العامة للهندسة بديوان عام وزارة الأوقاف، إلى جانب استصدار قرار الإزالة واستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية والفنية، تمهيدًا لتنفيذ أعمال الإزالة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.



وأكدت مديرية أوقاف أسيوط أن أعمال الإزالة ستقتصر على مأذنة المسجد فقط، ولن تمس مبنى المسجد أو تعوق إقامة الشعائر، مشيرة إلى أن القرار يأتي تنفيذًا للتوصيات الفنية المختصة وتطبيقًا لمبدأ الحفاظ على النفس باعتباره من المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية.



وأشارت المديرية إلى أنها ستتابع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إنشاء المأذنة وفق الضوابط الهندسية المعتمدة، بما يضمن أعلى درجات الأمان مع الحفاظ على الطابع المعماري للمسجد.



وناشدت مديرية أوقاف أسيوط المواطنين ورواد المسجد التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالإجراءات الاحترازية المصاحبة لأعمال الإزالة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن المعلومات الرسمية تصدر فقط عبر بياناتها وصفحتها الرسمية.



واختتمت المديرية بيانها بتوجيه الشكر لأهالي المنطقة ورواد المسجد على تعاونهم وتفهمهم، داعية الله أن يحفظ مصر وأهلها وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.