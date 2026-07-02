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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

التموين تحسم الجدل.. حقيقة تغيير سعر رغيف الخبز بعد التحول إلى الدعم النقدي وموقف بطاقات التموين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في ظل استمرار الجدل حول التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، يترقب ملايين المواطنين أي قرارات رسمية بشأن مستقبل صرف الخبز المدعم والسلع التموينية، خاصة مع تأكيد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن منظومة صرف الخبز لا تزال تعمل بنفس الآليات الحالية دون أي تغيير حتى الآن، مع استمرار الدولة في تحمل الجزء الأكبر من تكلفة إنتاج الرغيف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.


استمرار صرف الخبز المدعم دون تغيير

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بشكل يومي، حيث يتراوح حجم الإنتاج بين 250 و270 مليون رغيف يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

ويحصل كل فرد مقيد على البطاقة التموينية على 5 أرغفة يوميًا بسعر 20 قرشًا للرغيف، في حين تبلغ التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف نحو 150 قرشًا، وهو ما يعكس حجم الدعم الذي تتحمله الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، إذ تتحمل الحكومة فارق التكلفة بالكامل حتى يصل الخبز بالسعر المدعم للمستفيدين.
 

ماذا يحدث بعد تطبيق الدعم النقدي؟

مع الاتجاه نحو التحول إلى منظومة الدعم النقدي، تشير التصورات التي تعمل عليها وزارة التموين إلى أن المواطن سيحصل على قيمة الدعم المخصصة له نقديًا، بما يشمل القيمة المخصصة للخبز، ليصبح بإمكانه توجيه هذا الدعم وفق احتياجات أسرته، سواء لشراء الخبز أو للحصول على السلع الغذائية المختلفة، بما يمنحه مرونة أكبر في إدارة الدعم والاستفادة منه.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة تستهدف تطوير منظومة الدعم وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في وصوله إلى المستحقين، مع الحفاظ على قيمة الدعم المخصصة لكل أسرة.

لا موعد رسمي لتطبيق المنظومة الجديدة

ورغم ما يتم تداوله بشأن قرب تطبيق الدعم النقدي، فإن وزارة التموين لم تعلن حتى الآن أي موعد رسمي أو نهائي للبدء في تنفيذ المنظومة الجديدة.

وأكدت الوزارة أن صرف الخبز والسلع التموينية مستمر بنفس القواعد الحالية، دون إجراء أي تعديلات على آليات الصرف أو أسعار الخبز المدعم، لحين صدور قرارات رسمية يتم الإعلان عنها بشكل واضح للمواطنين.
 

توسيع منافذ صرف السلع التموينية

وفي إطار تطوير منظومة الدعم، تعمل وزارة التموين على توسيع شبكة المنافذ التي تقدم السلع التموينية للمواطنين، وذلك من خلال إدخال منافذ جديدة ضمن منظومة الصرف، تشمل فروع كبرى السلاسل التجارية والمتاجر الغذائية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة عدد أماكن صرف السلع، ومنح أصحاب البطاقات التموينية خيارات أوسع للحصول على احتياجاتهم، بدلًا من الاعتماد فقط على منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة وبقالي التموين.

كما تسعى الوزارة إلى تعزيز المنافسة بين المنافذ المختلفة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير تجربة أكثر سهولة ومرونة أثناء صرف المقررات التموينية.

ترقب المواطنين للمرحلة المقبلة

ويترقب ملايين المستفيدين من منظومة الدعم ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بآليات تطبيق الدعم النقدي ومدى تأثيره على منظومة الخبز والسلع التموينية. وحتى هذه اللحظة، تؤكد وزارة التموين أن جميع إجراءات صرف الخبز المدعم مستمرة دون تغيير، وأن أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا في الوقت المناسب، بما يضمن وضوح الرؤية أمام المواطنين والحفاظ على حقوق المستفيدين من منظومة الدعم.

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