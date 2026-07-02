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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضررت من حريق منشأة ناصر .. محافظ القاهرة يهدي عروس جهازا كاملا

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، بزيارة الأسر السبع المتضررة من انهيار العقار الكائن بحارة عبدالتواب من الدمرانى بحى منشأة ناصر، والذين تم تسكينهم في وحدات بديلة بمدينة ١٥ مايو .

واطمأن محافظ القاهرة خلال زيارته على توافر كافة الخدمات لهم.

محافظ القاهرة 

كما أهدى محافظ القاهرة خلال الزيارة جهاز كامل للعروس التى فقدت جهازها فى الحادث عوضًا عن  الأجهزة والمستلزمات التي فقدتها،  وذلك في إطار جهود المحافظة للتخفيف من آثار الحادث ومساندة الأسر المتضررة.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة أجهزة الدولة عملت على التخفيف عن الأسر المضارة مشيرًا إلى أن المحافظة وفرت لهم المساكن البديلة، كما تم تأثيث الوحدات السكنية التي حصلوا عليها، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم لكافة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى استمرار متابعة أوضاع الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية،مع تقديم جميع أوجه الدعم الاجتماعى والإنسانى لهم لحين استقرار أوضاعهم.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعى، و اللواء محمد بهجت رئيس حى ١٥ مايو وعدد من قيادات المحافظة، وممثلى الهلال الأحمر ، وعدد من الجمعيات الأهلية.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة انهيار العقار منشأة ناصر

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