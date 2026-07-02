هرفع عليها قضية .. انفعال عمرو ياسين لسبب غير متوقع

كشف السيناريست عمرو محمود ياسين عن اتخاذه الاجراءات القانونية ضد سيدة تطاولت عليه بسبب تصريحات له عن مباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

وكتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه بـ فيس بوك: أستاذة محترمة هرفع عليها قضية إن شاء الله، هي وكل أصحاب التعليقات المسيئة.

تصريحات عمرو محمود ياسين عن مباراة مصر وإيران

وكان علق السيناريست عمرو محمود ياسين، على أحداث مباراة منتخب مصر وإيران: “اللحظات اللي عاشها لاعبي وجمهور المنتخب الإيراني بجد ربنا ما يوريها لحد، إحساس صعب جدًا ومؤذي نفسيًا بشكل رهيب، ده تلاعب بالجهاز العصبي والنفسي للإنسان، الناس بتلعب ضدي لكن حقيقي صعبوا عليا وتعاطفت معاهم وأتمنى صعودهم”.