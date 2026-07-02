داني غلوفر يعلن إصابته بالزهايمر.. ويتحدث بشجاعة عن رحلته مع المرض

كشف النجم الأمريكي داني غلوفر عن إصابته بمرض ألزهايمر، مؤكداً أنه يتعامل مع حالته الصحية بإيمان وصبر، رغم إدراكه للتحديات التي قد تزداد مع تطور المرض خلال السنوات المقبلة.

وفي تصريحات تلفزيونية، تحدث غلوفر، البالغ من العمر 79 عاماً، للمرة الأولى بشكل موسع عن معاناته مع المرض العصبي التنكسي، موضحاً أن تشخيصه جاء قبل عدة سنوات، بعد فترة قصيرة من حصوله على جائزة Jean Hersholt Humanitarian Award، التي تُمنح تقديراً للإسهامات الإنسانية البارزة.

وأشار النجم الشهير إلى أنه بدأ يلاحظ تغيرات تدريجية في حالته، تمثلت في بطء الحركة، وصعوبة أكبر في النطق، إضافة إلى تراجع قدرته على استرجاع بعض الذكريات، وهي أعراض وصفها بأنها أصبحت جزءاً من حياته اليومية.

وأكد غلوفر أنه يحاول التعايش مع المرض بروح إيجابية، قائلاً إنه لا يزال قادراً على التأقلم مع حالته في الوقت الحالي، لكنه يدرك أن المرض قد يفرض تحديات مختلفة مع مرور الوقت، معرباً عن تقبله لما يحمله المستقبل.

ويُعد داني غلوفر واحداً من أبرز نجوم هوليوود، وحقق شهرة عالمية من خلال سلسلة أفلام Lethal Weapon، إلى جانب مشاركته في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي رسخت مكانته كأحد أبرز الممثلين في السينما الأمريكية، فضلاً عن نشاطه الإنساني ودعمه المستمر للعديد من القضايا الاجتماعية والحقوقية.