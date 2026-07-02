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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إطلاق المسلسل الكوميدي "بريتام وبيدرو" 3 يوليو

مسلسل بريتام وبيدرو
مسلسل بريتام وبيدرو
سعيد فراج

أطلقت إحدى منصات بث المحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المسلسل الكوميدي الجديد "بريتام وبيدرو"، ابتداءً من الجمعة 3 يوليو.

 ويقدّم المسلسل للمشاهدين في المنطقة فرصة الاستمتاع بأوقات مليئة بالضحك في عمل يجمع بين الكوميديا والجريمة والدراما من خلال 8 حلقات مليئة بالمواقف الطريفة، والمغامرات المشوقة، والمفارقات الذكية.

ولتوفير تجربة مشاهدة تناسب مختلف مع مختلف جمهور المنطقة، يتوفر المسلسل مع ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية، بما يمنح المشاهدين فرصة الاستمتاع بالعمل باللغة التي يفضلونها.

المسلسل الكوميدي بريتام وبيدرو

تدور أحداث المسلسل وسط الأجواء الساحرة لولاية غوا، حيث يجمع القدر بين محققين لا يمكن أن يكونا أكثر اختلافاً. فـ"بيدرو"، شرطي مخضرم يعتمد على الخبرة والحدس، يجد نفسه مضطراً للعمل مع "بريتام"، المحقق الشاب الذي يؤمن بالتكنولوجيا والذكاء الرقمي في حل القضايا. 

وبين أسلوبين متناقضتين وشخصيتين  مختلفين، تتوالى سلسلة من المواقف الكوميدية غير المتوقعة، بينما يحاول الثنائي كشف لغز قضية جرائم إلكترونية تبدأ بالعثور على جهاز صراف آلي مهجور على أحد شواطئ غوا.

يضم العمل نخبة من نجوم السينما الهندية، من أبرزهم: أرشاد وارسي، فير هيراني،  بومان إيراني، فيكرانت ماسي، مونا سينغ، مع ظهور خاص للنجم سانجاي دوت، في توليفة تجمع بين الأداء الكوميدي المحبب، والإيقاع السريع، والغموض، لتقدم تجربة ترفيهية تناسب مختلف أفراد العائلة.

ويحمل العمل أهمية خاصة، إذ يمثل أول مشروع رقمي للمخرج والمنتج الهندي الشهير راجكومار هيراني، الذي يتولى دور المنتج المشارك والمشرف الإبداعي على المسلسل، في خطوة تضيف قيمة فنية وإعلامية، وتمنح الجمهور تجربة تحمل بصمته المعروفة التي تمزج بين الكوميديا الذكية والدراما الإنسانية.

سيكون مسلسل "بريتام وبيدرو" متاحاً بالكامل منذ اليوم الأول، ما يتيح المشاهدين فرصة متابعة الحلقات الـ8 دفعة واحدة، والاستمتاع بتجربة مشاهدة متواصلة تجمع بين الضحم والغموض والمغامرة مما يجعله خياراً مثالياً في وقت يزداد فيه الاقبال على الترفيه المنزل خلال أشهر الصيف.

الشرق الأوسط مسلسل بريتام وبيدرو شمال افريقيا

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