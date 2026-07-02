دار الأوبرا تقدم ليلة فلكلورية مستوحاة من التراث المصري

تستضيف دار الأوبرا المصرية، مساء السبت الموافق 4 يوليو، أمسية فنية لدارسي فصل الفلكلور بمركز تنمية المواهب، وذلك على المسرح الصغير في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، تحت إشراف وتصميم الرقصات والتدريب للفنان أحمد رفعت.



ويتضمن البرنامج مجموعة من اللوحات الفلكلورية المستوحاة من التراث المصري، والتي تعكس التنوع الثقافي لمختلف المحافظات، من بينها الرقصات النوبية، والصعيدية، والفلاحية، والإسكندرانية، والسويسية، إلى جانب رقصة التنورة.



كما يشهد الحفل تقديم عدد من الاستعراضات الفنية، منها «فرحة مصرية»، و«الحجالة»، و«موشح»، و«الداندورما»، و«الشمعدان»، و«الخلخال»، و«بياعين الورد»، في عروض تستلهم الموروث الشعبي المصري وتبرز ما تتميز به كل بيئة من عادات وأزياء وإيقاعات.



وتأتي هذه الأمسية ضمن جهود دار الأوبرا المصرية للحفاظ على التراث الفني والشعبي، ودعم المواهب الشابة، وإتاحة الفرصة لها لتقديم إبداعاتها أمام الجمهور.