ريتا حرب تعود بـ"قسمة ونصيب العروس والحماة"

انطلق برنامج تلفزيون الواقع "قسمة ونصيب العروس والحماة" مع الفنانة ريتا حرب في نسخة جديدة تستقبل إلى جانب الشابّات والشبّان الباحثين عن شريك حياتهم، أمّهات الشباب في إطار خرج عن كلّ التوقعات.

برنامج قسمة ونصيب العروس والحماة

وقد حقّق البرنامج منذ عرض أولى حلقاته نسبة مُشاهدة عالية جداً على قناة يوتيوب، ما يعكس حجم التفاعل الكبير الذي يحظى به البرنامج بنسخته الجديدة ، كما تصدّر الترند في المملكة العربيّة السعوديّة كأكثر البرامج مُشاهدة عبر منصّة "أمازون برايم فيديو"، ليكون أوّل برنامج تلفزيون واقع عربيّ يُعرض عبر هذه المنصّة العالميّة في خطوة تعكس توسّع إنتشار المُحتوى العربيّ نحو جمهور أوسع".

من جهتها، أعربت النجمة ريتا حرب عن سعادتها الكبيرة بالأصداء الإيجابيّة التي يُحقّقها "قسمة ونصيب العروس والحماة " وبنسب المُشاهدة المُرتفعة التي تُرافق إنطلاقته مؤكّدة على فرحتها بإستمرار هذا النجاح وتقديمها للبرنامج بموسم مُختلف وبتطوّر هذه التجربة مع كلّ موسم. كما رحّبت ريتا حرب بالشراكة مع "أمازون برايم" التي تفتح آفآق جديدة لهذه التجربة الناجحة التي عبرت الحدود.