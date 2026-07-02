سما إبراهيم تنعى خالها بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة سما إبراهيم عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خالها، بكلمات مؤثرة.

وقالت سما إبراهيم: إنا لله وإنا إليه راجعون، خالي حبيب قلبي رحمة الله عليه، رحل اليوم ليلحق ومعه رسائل حب لأمي رحمة الله عليهما، وعلى كل من رحل وترك في قلوبنا ذكراه الطيبة، دعواتكم بالرحمة والعفو من عند الله، إنها سنة الحياة والحقيقة المؤكدة، وعزاؤنا في الفقد أنهم طيبون رائعون".

وكان آخر أعمال سما إبراهيم هو مسلسل إفراج، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وشارك في بطولة العمل كل من عمرو سعد تارا عماد و حاتم صلاح، وسما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر.