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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجمة KPop Demon Hunters أردن تشو تحتفل بزفافها الأسطوري في إيطاليا وسط أجواء كورية مميزة

نجمة KPop Demon Hunters أردن تشو تحتفل بزفافها الأسطوري في إيطاليا وسط أجواء كورية مميزة
نجمة KPop Demon Hunters أردن تشو تحتفل بزفافها الأسطوري في إيطاليا وسط أجواء كورية مميزة
أوركيد سامي

احتفلت الممثلة الكورية الأمريكية أردن تشو، التي أدّت صوت شخصية "رومي" في مسلسل الأنيميشن الشهير KPop Demon Hunters المعروض عبر منصة نتفليكس، بزفافها على طبيب جراحة العظام كريستوفر لي، في حفل استثنائي أُقيم بمدينة فلورنسا الإيطالية، وجمع بين الأناقة الأوروبية والتراث الكوري في أجواء رومانسية لافتة.

واختار العروسان فيلا كورا التاريخية بمدينة فلورنسا لاستضافة مراسم الزواج، التي أُقيمت في 27 يونيو الماضي، بعدما سبقتها احتفالية خاصة استوحيت بالكامل من التقاليد الكورية، في لفتة عبّرت عن اعتزاز أردن بجذورها وثقافتها.

وشاركت النجمة متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من حفل الاستقبال، حيث أطلت مرتدية الزي الكوري التقليدي "الهانبوك" باللون البرتقالي، بينما ظهر العريس بزي تقليدي باللون العاجي، كما ارتدى الضيوف أزياء كورية متنوعة أضفت على المناسبة طابعًا ثقافيًا مميزًا.

وأكدت أردن أن هذه الأمسية كانت من أكثر اللحظات التي انتظرتها خلال التحضير للزفاف، موضحة أنها كانت تحلم منذ البداية باستقبال ضيوفها في إيطاليا من خلال احتفال يعكس التراث الكوري، معربة عن سعادتها الكبيرة برؤية أفراد عائلتها وأصدقائها يرتدون الأزياء التقليدية، ووصفت المشهد بأنه أشبه بـ"عمل فني نابض بالحياة".

وخلال مراسم الزفاف، تألقت العروس بفستان أبيض كلاسيكي حمل توقيع مصممة الأزياء الشهيرة فيرا وانغ، وتميز باستخدام الدانتيل الإيطالي الفاخر الذي انسجم مع الطابع التاريخي للمكان، بينما أضفت الطرحة الطويلة لمسة رومانسية راقية على إطلالتها.

أما في حفل ما بعد الزفاف، فقد اختارت أردن إطلالة مختلفة بفستان صممته ناتاليا فالنتاين، وجاء مرصعًا بنحو 20 ألف قطعة من الترتر والكريستال، ليخطف الأنظار ويمنحها إطلالة براقة تناسب أجواء الاحتفال.

وشهدت الأمسية عددًا من المفاجآت، أبرزها تقديم أردن أغنية You're Still the One لزوجها، في لحظة رومانسية تأثر بها الحضور، قبل أن ينضم الضيوف إلى العروسين في وصلة رقص احتفالية وسط أجواء مليئة بالفرح.

كما تضمن الحفل عروضًا موسيقية متنوعة وقائمة من الأطباق الفاخرة التي عكست ذوق العروسين، واختُتم بتقديم كعكة زفاف إيطالية تقليدية مزينة بالتوت وكريمة الشوكولاتة.

ورغم الأجواء الساحرة، لم تخلُ رحلة الزفاف من بعض التحديات، إذ تعرض العروسان لمواقف غير متوقعة، من بينها فقدان شركة الطيران لحقائبهما، وإلغاء رحلة عائلة العريس، إلى جانب موجة الحر التي اجتاحت أوروبا خلال فترة الاحتفال.

إلا أن أردن أكدت أن تلك المواقف لم تُفسد فرحتهما، بل جعلت المناسبة أكثر تميزًا، مشيرة إلى أن الحياة لا تكون مثالية دائمًا، لكن وجود الأشخاص المقربين حولهما جعل كل شيء يبدو جميلًا، مضيفة أن الأمطار لم تهطل على مدينة فلورنسا إلا بعد انتهاء جميع مراسم الاحتفال، وهو ما اعتبرته خاتمة مثالية ليوم سيبقى في ذاكرتها إلى الأبد.

https://www.instagram.com/reel/DaRvAR2oBaQ/?igsh=MWprc3I0YWV3NzRzeQ==

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