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محمد إمام يخوض أولى تجاربه المسرحية بعرض "برنس العالم" بموسم الرياض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد إمام يخوض أولى تجاربه المسرحية بعرض "برنس العالم" بموسم الرياض

النجم محمد إمام
النجم محمد إمام
أوركيد سامي

يستعد الفنان محمد إمام لخوض أولى تجاربه على خشبة المسرح، من خلال مسرحية جديدة تحمل اسم "برنس العالم"، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، في خطوة جديدة تضاف إلى مسيرته الفنية بعد سنوات من النجاح في السينما والدراما التلفزيونية.

وتحظى مسرحية برنس العالم باهتمام واسع منذ الإعلان عنها، خاصة أنها تمثل الظهور المسرحي الأول لمحمد إمام، ما زاد من حماس جمهوره الذي يترقب الكشف عن تفاصيل العمل، وموعد عرضه الرسمي، إلى جانب الإعلان عن فريق النجوم المشاركين فيه.

وكشف مؤلف مسرحية برنس العالم مصطفى بسيط، خلال تصريحات تلفزيونية، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا المشروع، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة مميزة بالنسبة له، لا سيما أنه التعاون الأول الذي يجمعه بالفنان محمد إمام.

وقال بسيط إن تقديم مسرحية "برنس العالم" ضمن موسم الرياض يعد فرصة مهمة، معربًا عن أمله في أن يحظى العرض بإعجاب الجمهور ويحقق النجاح المنتظر، في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها جميع المشاركين في العمل.

وأوضح أن فريق مسرحية برنس العالم يواصل حاليًا مرحلة التحضيرات المكثفة، والتي تشمل البروفات ووضع اللمسات النهائية قبل انطلاق العرض، مشيرًا إلى أن الإعلان عن بقية أبطال المسرحية سيتم خلال الأيام المقبلة، فور الانتهاء من التعاقدات النهائية.

ومن المنتظر أن يشهد العرض إنتاجًا ضخمًا يواكب طبيعة العروض المسرحية التي يقدمها موسم الرياض، والذي نجح خلال السنوات الماضية في استقطاب نخبة من نجوم الفن العربي، وتقديم أعمال مسرحية حققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

ويترقب جمهور محمد إمام هذه التجربة الجديدة، التي تمثل تحديًا مختلفًا في مسيرته الفنية، إذ ينتقل للمرة الأولى إلى المسرح، في تجربة يأمل من خلالها في تقديم عمل يجمع بين الكوميديا والاستعراض، ويضيف نجاحًا جديدًا إلى رصيده الفني.

النجم محمد إمام اخبار الفن نجوم الفن

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