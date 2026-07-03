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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء وترامب اتفقا على عقد اجتماع قريبا في واشنطن

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
القسم الخارجي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أسفر عن اتفاق الجانبين على عقد اجتماع قريب في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس استمرار التنسيق السياسي بين واشنطن وتل أبيب بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وأوضح مكتب نتنياهو، في بيان رسمي، أن الاتصال الهاتفي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن الزعيمين اتفقا على ترتيب لقاء مباشر في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، من دون تحديد موعد الاجتماع أو المدينة التي سيُعقد فيها.

ويأتي هذا الإعلان؛ بعد سلسلة من الاتصالات والمشاورات المستمرة بين القيادتين الأميركية والإسرائيلية، في ظل تطورات متسارعة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تشمل الحرب في قطاع غزة، والملف الإيراني، والجهود الدبلوماسية المتعلقة بترتيبات الأمن الإقليمي.

ولم يتضمن البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أي تفاصيل إضافية بشأن جدول أعمال الاجتماع المرتقب أو القضايا التي ستتصدر المباحثات، إلا أن مراقبين يتوقعون أن يناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطورات العمليات العسكرية في غزة، ومستقبل المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار، إلى جانب التعاون الأمني والاستراتيجي بين البلدين.

كما يُرجح أن يتناول اللقاء المرتقب تطورات الملف النووي الإيراني، في ضوء التحركات الدبلوماسية الجارية، فضلاً عن التنسيق بشأن التحديات الأمنية في المنطقة والعلاقات مع عدد من الدول الإقليمية.

ويعكس الاتفاق على عقد الاجتماع استمرار متانة العلاقات الأميركية الإسرائيلية، التي تشكل إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للبلدين، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي تشهدها المنطقة.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة انخراطها في جهود دبلوماسية تهدف إلى احتواء التصعيد الإقليمي، بالتوازي مع استمرار دعمها لإسرائيل في عدد من الملفات الأمنية والسياسية، مع الدعوة إلى التوصل إلى حلول تسهم في خفض التوتر وتعزيز الاستقرار.

ولم يصدر البيت الأبيض بياناً مفصلاً بشأن مضمون الاتصال أو موعد الزيارة المرتقبة، كما لم تُعلن أي تفاصيل رسمية حول برنامج الاجتماع أو الشخصيات التي ستشارك فيه. 

ومن المتوقع أن تُكشف معلومات إضافية خلال الأيام المقبلة مع استكمال الترتيبات الدبلوماسية الخاصة بالزيارة، في ظل الاهتمام الدولي بما قد يسفر عنه اللقاء من مواقف أو تفاهمات بشأن أبرز قضايا المنطقة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن

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