الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع في الأبيض بسبب هجمات ميليشيا الدعم السريع

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم إن الحرب في السودان تهدد بالمزيد من التدهور مع استمرار تعرض مدينة الأبيض ذات الأهمية الاستراتيجية لهجمات "بلا هوادة بطائرات مسيرة" من قبل ميليشيات "الدعم السريع".

وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعا "تورك" إلى تحرك عاجل من قادة العالم لوقف القتال العنيف الذي تسبب بالفعل في حالة طوارئ إنسانية هائلة في السودان.

وفي غضون ثلاثة أسابيع فقط من الشهر الماضي، وثق مكتب تورك 15 ضربة بطائرات مسيرة على الأبيض — عاصمة شمال كردفان — والمناطق المحيطة بها، مما أسفر عن مقتل 45 مدنيا على الأقل.

ولفت إلى أن بعض الناس يبيعون ممتلكاتهم لتمويل هروبهم من الأبيض، وأن التكلفة الباهظة للنقل والهجمات المستمرة على المركبات على طول طرق الخروج تجعل المغادرة مستحيلة.. مشيرا إلى توثيق إعدامات ميدانية، وعمليات اختطاف وتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنسي، والنهب على طول الطرق التي يسلكها النازحون عبر منطقة كردفان.

يأتي تحذير المفوض السامي في أعقاب فظائع سابقة ارتكبت ضد المدنيين، بما في ذلك في مدينة الفاشر المحاصرة بشمال دارفور في أكتوبر الماضي، حيث قُتل 6000 شخص في حملة استمرت ثلاثة أيام من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وفي أبريل الماضي، قصفت ميليشيا" الدعم السريع" مراراً مخيم زمزم المجاور ثم اجتاحته، وهو أكبر مخيم للأشخاص الأكثر ضعفاً الذين نزحوا في شمال دارفور بسبب الحرب.