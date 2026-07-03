بالأرقام .. مستويات العجز بموازنات الهيئات الاقتصادية تتحسن 49.5% خلال عامين

تحسن مستويات العجز المحققة في موازنات الهيئات الاقتصادية بموازنة العام المالي الجديد 161.5 مليار جنيه بعد أن كان 170.15 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي بتراجع بلغ 9.15 مليار جنيه بما يمثل 5.08% تراجعًا علي أساس سنوي.

وكشفت بيانات موازنات الهيئات الاقتصادية عن العام المالي 2026/2027 الجديد؛ فقد تحسنت مستويات العجز منذ نهاية 2025/2024 قبل الماضي بمقدار 49.52%.

أرجعت تقارير موازنات الهيئات الاقتصادية، تراجع وتيرة العجز نظرًا لإعادة هيكلة مخصصات تلك الهيئات ودعم خريطة الاستثمار شملت 4 هيئات من بينها " التأمين الصحي الشامل، السلع التموينية، القومية للتأمينات الاجتماعية".

ورفعت الموازنة العامة للدولة من حجم دعمها هذا العام لصالح الهيئات الاقتصادية بمقدار 44,83 مليار جنيه لتصبح 570,31 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقارنة بما كان عليه في العام المالي السابق له.

تضمنت الإعانات التي قدمتها الموزانة العامة 538.304 مليار جنيه و 109.7 مليار جنيه من مساهمات الحكومة.

في المقابل خفضت الموازنة العامة من دعمها للهيئة المصرية العامة للبترول بمقدار اقترب من 60 مليار جنيه، ليصل خلال العام المالي الجاري 15.84 مليار جنيه بعد أن كانت 75.03 مليار جنيه في العام المالي الماضي.