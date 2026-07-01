فخري الفقي: الموازنة الجديدة تحمل مزايا واسعة وزيادات في الأجور والمعاشات

أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، أن الموازنة العامة الجديدة اتسمت بنظرة متفائلة وتضمنت العديد من المزايا التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وفي مقدمتها زيادة الأجور والمعاشات ودعم مختلف الفئات الاجتماعية.

إقرار زيادات واضحة في الأجور

وقال الفقي، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، إن الموازنة الجديدة أولت اهتماماً كبيراً بملف الحماية الاجتماعية، من خلال إقرار زيادات واضحة في الأجور والمعاشات، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وأوضح أن أصحاب المعاشات حصلوا على زيادات متتالية خلال السنوات الأربع الماضية، وصلت إلى الحد الأقصى المقرر قانوناً والبالغ 15%، مؤكداً أن ذلك يعكس التزام الدولة المستمر بتوفير الدعم اللازم لأصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية.