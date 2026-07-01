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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتظام صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

انتظمت عملية صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة  التي بلغت قيمتها 15%، تنفيذاً لقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بعد بدء العام المالي الجديد الحكومة وتنفيذ حزمة القرارات الاقتصادية الجديدة.

وبدأ  اليوم نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، صرف مستحقاتهم المالية مصحوبة بالزيادة الجديدة التي بلغت قيمتها 15%، تنفيذاً لقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتتم عملية الصرف من  خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية. 

وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أعرب عن خالص تقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية وحرصه على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن توجيهات سيادته بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو  تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

عملية صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

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