يوليو 2026.. خطوات الاستعلام وموعد صرف معاشات تكافل وكرامة

تصدرت محركات البحث، مع بداية شهر يوليو الجاري، عمليات الاستعلام عن موعد صرف معاش "تكافل وكرامة"، حيث يترقب ملايين المستفيدين الإعلان الرسمي من وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد مواعيد الصرف وآلياته، ويعد البرنامج أحد أبرز ركائز الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للأسر الأولى بالرعاية، بهدف تخفيف حدة الأعباء الاقتصادية، وتحسين مستوى المعيشة، وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً في مواجهة التحديات الراهنة.

موعد صرف الرسمي لمعاشات تكافل وكرامة يوليو 2026

وفقاً للجدول الدوري والمعلن من وزارة التضامن الاجتماعي، فإن موعد الصرف للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ثابت، حيث من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف معاشات تكافل وكرامة يوليو 2026، اعتبارًا من يوم 15 يوليو 2026، لـ 4.7 مليون أسرة.

معاش تكافل وكرامة

ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

أتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية الاستعلام أونلاين لتجنب الازدحام عبر "بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة" باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الضغط هنـــــا.

معاش تكافل وكرامة

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام».

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

معاش تكافل وكرامة

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

شروط الحصول على معاشات تكافل وكرامة

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

معاش تكافل وكرامة

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة

تصرف معاشات تكافل وكرامة، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصرف الآلي.

معاش تكافل وكرامة

- مكاتب البريد.

- منافذ فوري وكروت ميزة.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.

الفئات المستحقة لمعاشات تكافل وكرامة

- الأسر التي تعاني من الفقر.

- ذوو الإعاقة.

- كبار السن.

معاش تكافل وكرامة

- الأيتام.

- النساء التي تعول «أرامل، مطلقات».

- أطفال المدارس من الأسر المستحقة.