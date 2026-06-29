معاش تكافل وكرامة 2026 .. الشروط والأوراق وخطوات الاستعلام

يواصل برنامج «تكافل وكرامة» جذب اهتمام أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، حيث يزداد البحث عن شروط الاستحقاق، والأوراق المطلوبة للتقديم، ووسائل صرف المعاش، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن حالة الطلب إلكترونيًا، وذلك في ظل استمرار الوزارة في تطبيق الضوابط المنظمة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

ويعد برنامج «تكافل وكرامة» أحد برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر المستحقة وفق معايير محددة، إذ تشترط وزارة التضامن الاجتماعي استيفاء عدد من الضوابط والمستندات قبل قبول طلبات الحصول على الدعم النقدي.

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الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب تقديمها عند التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة، وذلك لضمان استكمال ملف المتقدم ودراسة مدى استحقاقه للدعم، وتشمل هذه المستندات بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة، وقسيمة الزواج أو وثيقة الطلاق بحسب الحالة الاجتماعية، إلى جانب بيان قيد مدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا، فضلًا عن التقارير الطبية أو مستندات الإعاقة والأمراض المزمنة بالنسبة للحالات التي ينطبق عليها ذلك.

ويعد استكمال جميع المستندات المطلوبة من الخطوات الأساسية التي تساعد على سرعة فحص الطلب واتخاذ القرار بشأن الاستحقاق وفق الضوابط المعتمدة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، بهدف توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، حيث يشترط أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية أو ضمن الأسر الأكثر احتياجًا، وألا تمتلك دخلًا ثابتًا أو معاشًا تأمينيًا يتجاوز الحد المقرر للاستحقاق.

كما تتضمن الشروط انتظام الأبناء في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، مع الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية وتطعيم الأطفال، بالإضافة إلى استكمال جميع البيانات والمستندات المطلوبة عند تقديم الطلب.

وتؤكد هذه الضوابط حرص الوزارة على ضمان وصول الدعم إلى الأسر التي تنطبق عليها معايير الاستحقاق، وفقًا للقواعد المنظمة للبرنامج.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من وسيلة لصرف الدعم النقدي للمستفيدين، بما ييسر عملية الحصول على المعاش في مختلف المحافظات، حيث يمكن صرف المستحقات من خلال مكاتب البريد بجميع المحافظات، أو عبر ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وكذلك باستخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الدفع، بالإضافة إلى بطاقات وكروت «ميزة» البنكية.

وتسهم تعدد وسائل الصرف في تسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم، مع توفير خيارات متنوعة تناسب مختلف الفئات.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة القبول في برنامج تكافل وكرامة بسهولة، إذ تبدأ الخطوات بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك»، وبعد ذلك إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، ثم الضغط على زر «استعلام».

وعقب إتمام هذه الخطوات تظهر حالة البطاقة مباشرة، سواء كانت سارية أو مجمدة أو موقوفة، مع توضيح قيمة المبلغ المستحق، بما يتيح للمواطن معرفة موقفه من البرنامج بصورة إلكترونية دون الحاجة إلى التوجه إلى الجهات المختصة.

من هم المستحقون لمعاش تكافل وكرامة؟

يعتمد استحقاق الدعم في برنامج تكافل وكرامة على مدى توافر الشروط والمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتها الانتماء إلى الفئات الأولى بالرعاية أو الأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب استيفاء جميع المستندات المطلوبة والالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتعليم والرعاية الصحية.

ويُنصح الراغبون في الحصول على الدعم بالتأكد من استكمال جميع الأوراق والبيانات المطلوبة قبل التقديم، حتى يتم فحص الطلب وفق الإجراءات المعتمدة، بما يسهم في سرعة البت في مدى الاستحقاق وفقًا للضوابط المنظمة للبرنامج.