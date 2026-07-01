٢١% زيادة في الأجور.. إقرار الموازنة العامة للدولة

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أنه تم إقرار الموازنة العامة للدولة التي تتضمن ٢١% زيادة في الأجور وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم.

وأضاف وزير المالية أنه تمت الموافقة علي عدد من القوانين للتسهيلات الضريبية تتضمن ٨ تعديلات علي القوانين لتبسيطها .

وأشار إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات ضريبية تشمل تجارة الترانزيت والمراكز اللوجستية والموانئ لافتا ان تجارة الترانزيت تنموا بنسبة ٣٠% سنويا مما يوفر فرص عمل جديدة.

وتابع أنه تم التخفيض الضريبي علي الأجهزة والمستلزمات الطبية كما تتضمن التسهيلات الضريبية لريادة الأعمال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أوضح أن الحكومة حققت مستهدفها بقيد ٢٠ شركة في البورصة المصرية لطرحها ومشيؤا الي أنه قبل نهاية العام سوف يتم طرح عدد كبير من الشركات في البورصة .

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم إقرار الموازنة العامة للدولة مشيرا الي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق علي زيادة المعاشات بنسبة ١٥% لافتا ان الموازنة تتضمن زيادة ١٢% للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٥ % لغير المخاطبين .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن ازل شهر من فصل الصيف مر دون انقطاع الكهرباء لافتا ان الحكومة تعمل على توفير الطاقة للدولة .