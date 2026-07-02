22 دار عرض مصرية تستقبل إثارة رعب ركاب الطائرة رقم 298 في Black Box

استقبلت اليوم دور العرض المصرية فيلم الأكشن والإثارة الجديد black box: what happened to flight 298 للمخرج ستيفن كوالي حيث يعرض في 22 دار عرض مابين 7 محافظات وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والغربية وسوهاج، من خلال قصة تدور بالكامل على متن طائرة تجارية تتحول رحلتها الروتينية إلى صراع مرعب من أجل البقاء.

فيلم الأكشن والإثارة الجديد black box: what happened to flight 298

وتدور أحداث الفيلم على متن رحلة Vero Airlines Flight 298 المتجهة من نيو أورلينز إلى سياتل، حيث يجد الركاب أنفسهم في مواجهة سلسلة من الأحداث الغامضة التي تتصاعد تدريجيًا. فبعد دقائق من الإقلاع، تبدأ الأنظمة الإلكترونية للطائرة في التعطل، بينما يشاهد الركاب والطاقم رؤى مرعبة ويختبرون ظواهر خارقة للطبيعة تجعل من المستحيل التمييز بين الحقيقة والهلوسة، ومع استمرار الرحلة، تتحول الأجواء داخل الطائرة إلى حالة من الرعب والفوضى، إذ تشير الأحداث إلى وجود قوى غامضة وتأثيرات غير بشرية تتحكم فيما يحدث على متن الطائرة، لتصبح الرحلة معركة يائسة من أجل النجاة على ارتفاع آلاف الأقدام، في ظل انعدام أي وسيلة للهروب.

ويندرج الفيلم ضمن إطار الإثارة والرعب الخارق و يتناول الفيلم أحداثًا خارقة للطبيعة تدور حول الرحلة رقم 298 التابعة لشركة “Vero Airlines”، والمتجهة من نيو أورلينز إلى سياتل، حيث تتحول إلى بؤرة لغز مرعب من الأحداث الخارقة للطبيعة، حيث يواجه الركاب ظواهر غامضة تهدد حياتهم وتكشف أسرارًا غير متوقعة، وهي أحداث خيالية بالكامل، ولا تستند إلى أي حادث طيران حقيقي في الواقع.

وقال كوالي “أردت أن أقدم تجربة مختلفة داخل مساحة مغلقة مثل الطائرة، حيث يتحول الشعور بالأمان إلى مصدر رعب حقيقي. الفيلم لا يعتمد فقط على الأحداث الخارقة، بل على التوتر النفسي وتصاعد الغموض بين الشخصيات. رحلة 298 ليست مجرد حادثة، بل لغز يتكشف تدريجيًا، وكل راكب يحمل جزءًا من الحقيقة”.

وأضاف “ما جذبني للمشروع هو فكرته القائمة على المجهول ما الذي يمكن أن يحدث عندما تكون عالقًا في السماء دون تفسير منطقي؟ حاولنا أن نجعل المشاهد يشعر وكأنه على متن الرحلة نفسها، يعيش كل لحظة قلق وخوف مع الشخصيات”.

وأكد أن الفيلم يمزج بين الإثارة والتشويق والرعب النفسي، مع الحفاظ على طابع إنساني يركز على ردود أفعال الشخصيات في مواجهة ما لا يمكن تفسيره.

ويمثل الفيلم عودة للمخرج ستيفن كوالي إلى نوعية الأفلام التي اشتهر بها، بعدما قدم فيلم Final Destination 5 منذ 11 عاما، كما سبق له إخراج فيلم الكوارث Into the Storm، وعمل في عدد من الإنتاجات الضخمة مثلAvatar وAliens of the Deep، ما يمنحه خبرة واسعة في تقديم المشاهد البصرية والمؤثرات الخاصة.

ويتصدر بطولة الفيلم توم بريتني، المعروف بدوره في مسلسل Grantchester، ويشاركه البطولة كل من هولي وايت، بيتسي بلو إنجليش، دين وايت أوهارا، كايا تشان، وآسا علي، إلى جانب بوديسيا ريكيتس، سيلاك سبيلمان، جورجينا ليونيداس، مولي بيل رايت، هانيكي تالبوت، داني ماك وفيرونيكا روساتي، ويتولى كتابة السيناريو ستيفن سوسكو، أحد أبرز كتاب أفلام الرعب في هوليوود، والذي سبق أن كتب أفلام The Grudge وThe Grudge 2 وTexas Chainsaw 3D وHell Fest، ويضم فريق الإنتاج جون أوكس، ديفيد هارينج، كريستيان ميركوري، ستيفن سوسكو ووارن زايد، وهم منتجون شاركوا في أعمال ناجحة مثل Fall وBarbarian وBoy Kills World وسلسلة Final Destination، وإنتاج Signature Entertainment و one Studios وHammerstone Studios ، بينما توزعه داخليا United Motion Picture .