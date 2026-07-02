قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى سارة.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس هانتا
لاعب أستراليا يتحدى محمد صلاح قبل مواجهة مصر: خارج الملعب نحترمه.. وداخله لا يوجد احترام
الكيمياء تشعل ماراثون الثانوية العامة بين الطلاب وشكاوى من الجغرافيا واستغاثات بسوهاج لإنقاذ تكافؤ الفرص
وزير الخارجية السوري: منفتحون على لقاء حزب الله إذا اقتضت المصلحة
البرلمان العربي يرفض إقصاء وكالة الأونروا وأية محاولات تهدف لتقسيم غزة
مكالمة واحدة بددت مدخرات العمر.. كيف سقط ضحايا "موظف البنك الوهمي" في فخ الاحتيال؟
سعر الدولار مساء اليوم بعد إجازة 30 يونيو
7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات
جري وراها في الشارع.. سائق ميكروباص يعتدي على سيدة طالبته بخفض صوت الكاسيت
زيادة في تذاكر السكة الحديد.. قائمة أسعار قطارات الصعيد
عملاق إنجليزي يدرس خطوة مفاجئة بشأن محمد صلاح
زوجته حررت ضده محضرًا.. القبض على المتهم بتصوير نقطة شرطة بالفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

22 دار عرض مصرية تستقبل إثارة رعب ركاب الطائرة رقم 298 في Black Box

فيلم الأكشن والإثارة الجديد black box: what happened to flight 298
فيلم الأكشن والإثارة الجديد black box: what happened to flight 298
أحمد إبراهيم

استقبلت اليوم دور العرض المصرية فيلم الأكشن والإثارة الجديد black box: what happened to flight 298 للمخرج ستيفن كوالي حيث يعرض في 22 دار عرض مابين 7 محافظات وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والغربية وسوهاج، من خلال قصة تدور بالكامل على متن طائرة تجارية تتحول رحلتها الروتينية إلى صراع مرعب من أجل البقاء.

فيلم الأكشن والإثارة الجديد black box: what happened to flight 298

وتدور أحداث الفيلم على متن رحلة Vero Airlines Flight 298 المتجهة من نيو أورلينز إلى سياتل، حيث يجد الركاب أنفسهم في مواجهة سلسلة من الأحداث الغامضة التي تتصاعد تدريجيًا. فبعد دقائق من الإقلاع، تبدأ الأنظمة الإلكترونية للطائرة في التعطل، بينما يشاهد الركاب والطاقم رؤى مرعبة ويختبرون ظواهر خارقة للطبيعة تجعل من المستحيل التمييز بين الحقيقة والهلوسة، ومع استمرار الرحلة، تتحول الأجواء داخل الطائرة إلى حالة من الرعب والفوضى، إذ تشير الأحداث إلى وجود قوى غامضة وتأثيرات غير بشرية تتحكم فيما يحدث على متن الطائرة، لتصبح الرحلة معركة يائسة من أجل النجاة على ارتفاع آلاف الأقدام، في ظل انعدام أي وسيلة للهروب.

ويندرج الفيلم ضمن إطار الإثارة والرعب الخارق و يتناول الفيلم أحداثًا خارقة للطبيعة تدور حول الرحلة رقم 298 التابعة لشركة “Vero Airlines”، والمتجهة من نيو أورلينز إلى سياتل، حيث تتحول إلى بؤرة لغز مرعب من الأحداث الخارقة للطبيعة، حيث يواجه الركاب ظواهر غامضة تهدد حياتهم وتكشف أسرارًا غير متوقعة، وهي أحداث خيالية بالكامل، ولا تستند إلى أي حادث طيران حقيقي في الواقع.

وقال كوالي “أردت أن أقدم تجربة مختلفة داخل مساحة مغلقة مثل الطائرة، حيث يتحول الشعور بالأمان إلى مصدر رعب حقيقي. الفيلم لا يعتمد فقط على الأحداث الخارقة، بل على التوتر النفسي وتصاعد الغموض بين الشخصيات. رحلة 298 ليست مجرد حادثة، بل لغز يتكشف تدريجيًا، وكل راكب يحمل جزءًا من الحقيقة”. 

وأضاف “ما جذبني للمشروع هو فكرته القائمة على المجهول ما الذي يمكن أن يحدث عندما تكون عالقًا في السماء دون تفسير منطقي؟ حاولنا أن نجعل المشاهد يشعر وكأنه على متن الرحلة نفسها، يعيش كل لحظة قلق وخوف مع الشخصيات”. 

وأكد أن الفيلم يمزج بين الإثارة والتشويق والرعب النفسي، مع الحفاظ على طابع إنساني يركز على ردود أفعال الشخصيات في مواجهة ما لا يمكن تفسيره.

ويمثل الفيلم عودة للمخرج ستيفن كوالي إلى نوعية الأفلام التي اشتهر بها، بعدما قدم فيلم Final Destination 5 منذ 11 عاما، كما سبق له إخراج فيلم الكوارث Into the Storm، وعمل في عدد من الإنتاجات الضخمة مثلAvatar  وAliens of the Deep، ما يمنحه خبرة واسعة في تقديم المشاهد البصرية والمؤثرات الخاصة.

ويتصدر بطولة الفيلم توم بريتني، المعروف بدوره في مسلسل Grantchester، ويشاركه البطولة كل من هولي وايت، بيتسي بلو إنجليش، دين وايت أوهارا، كايا تشان، وآسا علي، إلى جانب بوديسيا ريكيتس، سيلاك سبيلمان، جورجينا ليونيداس، مولي بيل رايت، هانيكي تالبوت، داني ماك وفيرونيكا روساتي، ويتولى كتابة السيناريو ستيفن سوسكو، أحد أبرز كتاب أفلام الرعب في هوليوود، والذي سبق أن كتب أفلام The Grudge  وThe Grudge 2  وTexas Chainsaw 3D  وHell Fest، ويضم فريق الإنتاج جون أوكس، ديفيد هارينج، كريستيان ميركوري، ستيفن سوسكو ووارن زايد، وهم منتجون شاركوا في أعمال ناجحة مثل Fall  وBarbarian  وBoy Kills World  وسلسلة Final Destination، وإنتاج  Signature Entertainment و one Studios وHammerstone Studios ، بينما توزعه داخليا United Motion Picture . 

black box الأكشن black box what happened to flight 298 أفلام أكشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتواجد الطلاب بلجان الثانوية العامة في موعد أقصاه 8:50 صباحا

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

فيلم الأكشن والإثارة الجديد black box: what happened to flight 298

22 دار عرض مصرية تستقبل إثارة رعب ركاب الطائرة رقم 298 في Black Box

النجم الأمريكي داني غلوفر

داني غلوفر يعلن إصابته بالزهايمر.. ويتحدث بشجاعة عن رحلته مع المرض

مسلسل بريتام وبيدرو

إطلاق المسلسل الكوميدي "بريتام وبيدرو" 3 يوليو

بالصور

7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات

نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات

عقب وفاة طفل وسيدة..وصول فريق للبحث عن كوبري قرية القراقرة بالشرقية

الفريق
الفريق
الفريق

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 22 ندوة توعوية وثقافية ودينية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد