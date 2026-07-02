التعليم: الأسئلة الصعبة في امتحان كيمياء الثانوية العامة عليها 12 درجة فقط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 ، اليوم جاء به عدد ١٥ سؤال بالنص من اسئلة النماذج الاسترشادية التى طرحتها الوزارة ، مشيرةً إلى أن عدد ٧ اسئلة اخري من ذات النماذج الاسترشادية بعد تعديل بسيط وبنفس الأفكار ، و هذه الاسئلة إجمالا تمثل ٥٠٪؜ من درجة الامتحان.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : اسئلة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 متوسطة المستوي في الصعوبة تمثل ٣٠٪؜ من درجة الامتحان وهي في مستوى الطالب المتوسط.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها على أنه في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 ، جاءت الأسئلة ذات المستوى الأعلى والتي تميز بين الطلاب نسبتها ٢٠٪؜ من درجة الامتحان بواقع ١٢ درجة ، مؤكدةً أن هذه النسب وفق المواصفات الفنية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التوضيحات السابقة تأتي ردا على شكاوى صعوبة امتحان الكيمياء ، وذلك بعد الرجوع إلى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لتقديم تحليل دقيق لامتحان الكيمياء

وكانت قد عبرت فاطمة فتحي منسق جروب حوار مجتمعي تربوي ومؤسس ائتلاف “تعليم بلا حدود” ، عن استياءها الشديد من مستوى صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم

حيث قالت فاطمة فتحي في تصريحات لها على جروب حوار مجتمعي تربوي: " اول سنه امتحان الكيمياء يبكي طلاب علمي كلهم ومازالت التصريحات الرسمية عكس ارض الواقع

وأضافت فاطمة فتحي : نطالب وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة محايده تطلع على اسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة لقييمها ، مؤكدة أن عدد الاسئله ٤٦ سؤال لكن مُركبين والامتحان مليان افكار ويحتاج وقت أطول

ومن جانبها تساءلت منى أبو غالي ادمن جروب حوار مجتمعي تربوي : على اي اساس تم تحديد وقت امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم ؟ ، وقالت "دوول طلاب بتفكر مرة واتنين وعشرة وطبيعي يحتاجوا وقت للتفكير"

ومن جانبه .. نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي ، بشأن صدور قرار رسمي بتشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم لإعادة النظر في امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2026 بعد كثرة الشكاوى

وحصل موقع صدى البلد على أول رد من التعليم على شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن معظم أسئلة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 من النماذج الاسترشادية المنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم .

وكان قد قال كيرلس عبد المسيح معلم الكيمياء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 به عدد من الاسئلة المركبة “لو الطالب ضعيف هيشتكي جدا منها .. اما لو طالب مذاكر كويس هيقدر يقفلها"

واستكمل معلم الكيمياء قائلا : بس بشكل عام امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 مستواه فوق المتوسط ، وسيكون هناك شكاوى من عامل الوقت فقط

كما علق نبيل حشمت مدرس مادة الكيمياء ، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك ، على امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 ، حيث قال : للاسف بعد الإطلاع على الامتحان كاملا ، الإمتحان تقيل وعايز نفس طويل جدا وخصوصا المسائل ، والمسائل تقيلة علي الطلاب

