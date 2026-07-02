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سقوط شبكات المتعة.. أكبر حملة لمباحث الآداب لتطهير التيك توك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط شبكات المتعة.. أكبر حملة لمباحث الآداب لتطهير التيك توك

ارشيفية
ارشيفية
كتب محمد عبدالله :

لم تكن الشاشات الصغيرة للهواتف المحمولة مجرد منصات للتواصل، بل تحولت لدى البعض إلى أدوات لخرق القيم المجتمعية واصطياد الأموال السريعة وفي حملة تطهيرية واسعة النطاق أسقطت مباحث حماية الآداب والأجهزة الأمنية بالقاهرة والجيزة الستار عن سلسلة من الجرائم الإلكترونية والمنافية للآداب العامة نستعرضها لكم :

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة ، وبحوزتها (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

كما أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (عدد من الأشخاص "يحملون جنسيات دول مختلفة") بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب راغبى المتعة بمقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديدهم (أحد الأشخاص، 3 سيدات "يحملون جنسية دولتين مختلفتين") وتبين قيامهم باستئجار شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة واستغلالها كمقر لممارسة نشاطهم الإجرامى ، وتم ضبطهم بالشقة المشار إليها ، وضُبط بحوزتهم (مبالغ مالية ، عملات أجنبية "مقلدة")، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأن المبالغ المالية المقلدة يستخدمونها فى النصب والاحتيال على عملائهم.

كما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها باستجداء متابعيها والتلفظ بألفاظ بذيئة وخادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

كما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وضبط بحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

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