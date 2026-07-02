غارة مسيرة تهز النبطية.. إسرائيل تستهدف محيط مستشفى وتحليق مكثف بجنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الخميس بأن طائرة إسرائيلية مسيرة شنت غارة على محيط مستشفى غندور في بلدة النبطية الفوقا، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء المنطقة.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن منطقة الزهراني، شهدت تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق الزهراني والقرى المجاورة، ما أثار حالة من الترقب بين الأهالي.

ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير عنيفة استهدفت عدداً من المنازل في بلدة حداثا، ما أدى إلى دوي انفجارات قوية وصل صداها وعصفها إلى البلدات والقرى المجاورة في منطقة بنت جبيل.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، زعم المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، القضاء على عنصر من حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، بعد خروجه من نفق في مرتفعات علي طاهر.

وأعلنت القوات الجوية الإسرائيلية، عن القضاء على عنصر من حزب الله خرج من أحد أنفاق البنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان، ضمن المنطقة الأمنية التي تتمركز فيها قوات جيش الاحتلال، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.