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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عون: لن نفرط بأي شبر من أرض لبنان وآن الأوان للخروج من زمن الحروب والوصايات

عون يتوسط وفد الرابطة المارونية
عون يتوسط وفد الرابطة المارونية
محمود نوفل

أكد الرئيس جوزاف عون أن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري الى لبنان اليوم تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري احمد الشرع بالتدخل بلبنان.

وأشار عون أمام وفد الرابطة المارونية إلى أن الزيارة تهدف إلى إقامة علاقات سليمة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بشؤون الاخرين. 


 وقال عون : مفهوم السيادة يتضمن سيادة الدولة في قرارها  التي قررت الذهاب الى المفاوضات لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها، والمفاوضات ليست بخيانة، بل هي حرب دبلوماسية من غير دماء  تزهق هدراً.


وأضاف : مصلحة لبنان في هذه المرحلة المفصلية الا يفرط بالدعم الأمريكي للتوصل الى حل  كما لصيغة الاطار، فضلا عن مواقف الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية الداعمة. بل و آن للبنان الخروج من زمن الحروب والوصايات، وغالبية اللبنانيين تؤيد هذا الطريق لا سيما أهلنا  في الجنوب الذين يحق لهم العيش بكرامة وامان.  
 

وشدد عون قائلا :  لن نفرط باي شبر من ارض لبنان، وليحكم علينا من خلال التطبيق لان ما وضعناه من اهداف نصب اعيننا  لا يختلف عن اهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء
 

لبنان أمريكا زيارة وزير خارجية سوريا للبنان جوزاف عون و٥د الرابطة المارونية

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