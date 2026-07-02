جيش الاحتلال يزعم العثور على نفق ومعدات عسكرية لحزب الله جنوب لبنان

زعم ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على نفق لحزب الله وعتاد عسكرية في الطيري جنوبي لبنان.

ووفقا لمزاعم الإسرائيلية ؛ تم العثور كذلك على عبوات ناسفة وأسلحة ومعدات قتالية في مارون الراس جنوبي لبنان.

ولاحقا ؛ أعلن كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس تدمير نفق لحزب الله بطول 200 متر وعمق 25 متراً في مجدل زون جنوب لبنان.

وقال نتنياهو وكاتس في بيان لهما: أبلغنا الولايات المتحدة والممثل الأمريكي في لبنان مسبقا بعملية تدمير بنية تحتية لحزب الله.

وأضاف البيان الإسرائيلي : الجيش سيواصل تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله وإزالة التهديدات عن بلدات الشمال.

وتابع البيان الإسرائيلي : الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان.

وختم نتنياهو وكاتس بيانهما : النفق الذي تم تدميره كان يحتوي على مئات قطع الأسلحة وعدد من منصات إطلاق الصواريخ.