لبنان تستقبل وزير خارجية سوريا.. أسعد الشيباني يلتقي الرئيس عون وبري

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الخميس وصول وزير الخارجية السوري السوري أسعد الشيباني للقاء قادة في ​الحكومة اللبنانية.



والتقى ​الشيباني بالرئيس اللبناني جوزاف عون في أول لقاء خلال ​الزيارة، ثم توجه لعقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيل بري، أحد حلفاء حزب الله.



وصارت الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع، ​الذي كان في السابق قائدا لجماعة تابعة ​لتنظيم القاعدة، حليفة للولايات المتحدة منذ أن قاد الشرع عملية للإطاحة ‌بالرئيس ⁠بشار الأسد في عام 2024.

وظلت الحكومة الجديدة إلى حد كبير بعيدة عن الحرب الدائرة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران ​من جهة أخرى.



وقال ​ترامب الشهر ⁠الماضي إنه تحدث مع الشرع بشأن محاربة حزب الله، بعد أن انتقد إسرائيل -التي ​تخوض حربا مع الجماعة في لبنان- لقتلها ​عددا ⁠كبيرا جدا من المدنيين في لبنان وعدم إنجاز المهمة.