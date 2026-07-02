لبنان تستقبل وزير خارجية سوريا.. أسعد الشيباني يلتقي الرئيس عون وبري

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الخميس وصول وزير الخارجية السوري السوري أسعد الشيباني للقاء قادة في الحكومة اللبنانية.
والتقى الشيباني بالرئيس اللبناني جوزاف عون في أول لقاء خلال الزيارة، ثم توجه لعقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيل بري، أحد حلفاء حزب الله.
وصارت الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع، الذي كان في السابق قائدا لجماعة تابعة لتنظيم القاعدة، حليفة للولايات المتحدة منذ أن قاد الشرع عملية للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في عام 2024.
وظلت الحكومة الجديدة إلى حد كبير بعيدة عن الحرب الدائرة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
وقال ترامب الشهر الماضي إنه تحدث مع الشرع بشأن محاربة حزب الله، بعد أن انتقد إسرائيل -التي تخوض حربا مع الجماعة في لبنان- لقتلها عددا كبيرا جدا من المدنيين في لبنان وعدم إنجاز المهمة.