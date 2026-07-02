جيش الاحتلال : القضاء على عنصر من حزب الله بعد خروجه في نفق جنوب لبنان

زعم المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس القضاء على عنصر من حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، بعد خروجه من نفق في مرتفعات علي طاهر.

وأعلنت القوات الجوية الإسرائيلية، عن القضاء على عنصر من حزب الله خرج من أحد أنفاق البنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان، ضمن المنطقة الأمنية التي تتمركز فيها قوات جيش الاحتلال، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، زعم ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على نفق لحزب الله وعتاد عسكرية في الطيري جنوبي لبنان.

ووفقا لمزاعم الإسرائيلية ؛ تم العثور كذلك على عبوات ناسفة وأسلحة ومعدات قتالية في مارون الراس جنوبي لبنان.