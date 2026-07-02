وزير الخارجية السوري: منفتحون على لقاء حزب الله إذا اقتضت المصلحة

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال خلال زيارته لبيروت اليوم الخميس إن سوريا منفتحة على لقاء حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، إذا اقتضت المصلحة ذلك.

والتقى الشيباني قادة لبنانيون من بينهم الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أحد حلفاء حزب الله.

ووصل الشيباني إلى بيروت اليوم الخميس في أول زيارة له إلى هناك منذ أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال تولي القوات السورية مهمة محاربة جماعة حزب الله في لبنان.

ونقلت الوكالة عن الشيباني قوله إن الاجتماعات في لبنان اليوم الخميس لم تتطرق إلى “ملف حزب الله”، لكن سوريا منفتحة على عقد لقاء مع الجماعة.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه تحدث مع الشرع بشأن محاربة حزب الله بعد أن انتقد إسرائيل التي تخوض حربا مع الجماعة في لبنان لقتلها عددا كبيرا جدا من المدنيين في لبنان وعدم إنجاز المهمة.

وأضاف ترامب في ذلك الحين “اقترحت على إسرائيل أن تدع سوريا تتولى أمر حزب الله لأنني، لأكون صريحا معكم، أعتقد أنها تقوم بهذه المهمة بشكل أفضل”.

ونفى الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق ما وصفه بأنه شائعات حول نوايا للتدخل السوري في لبنان.

وخاض القادة الذين يحكمون سوريا الآن عندما كانوا في صفوف المعارضة في السابق مواجهات مع حزب الله على مدى سنوات، عندما كانت الجماعة اللبنانية تنشر مقاتلين في سوريا لدعم الرئيس السابق بشار الأسد.