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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي: الأردن عمق استراتيجي لبلادنا ونتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي

رئيس الوزراء العراقي: الأردن عمق استراتيجي لبلادنا ونتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي
رئيس الوزراء العراقي: الأردن عمق استراتيجي لبلادنا ونتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم /الخميس/، أن المملكة الأردنية الهاشمية تمثل عمقاً استراتيجياً مهماً للعراق، وأن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية ومتميزة، معربا عن تطلع الحكومة العراقية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع خلال المرحلة المقبلة، عبر زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء الزيدي وفداً وزارياً من المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة، وضمّ وزراء، الطاقة والثروة المعدنية، والنقل، والاستثمار، وذلك بحضور وزير الصناعة والمعادن، ورئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية، والسفير الأردني لدى العراق، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان، أن اللقاء شهد بحث عدد من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المضي بتنفيذ مشروع أنبوب النفط (البصرة- العقبة)، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والاستثمار وبقية القطاعات ذات المصلحة المشتركة.

من جانبهم.. نقل أعضاء الوفد الأردني إلى الزيدي تحيات وتهنئة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ورئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، بمناسبة تشكيل الحكومة العراقية، وسلموا رئيس الوزراء العراقي دعوة رسمية لزيارة المملكة.

وأكد يعرب القضاة دعم المملكة الكامل للعراق، مشيداً بما حققه العراق من تقدم في مجالات مكافحة الفساد، والإصلاحات الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.

رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي المملكة الأردنية الهاشمية توسيع فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة

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