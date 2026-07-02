بشرى سارة.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس هانتا

أصدرت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس بيانا عاجلا بشأن تفشي فيروس هانتا الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص على متن سفينة سياحية أبحرت من الأرجنتين إلى أوروبا في أبريل الماضي.
وأكدت الصحة العالمية انتهاء تفشي فيروس هانتا، الذي ارتبط بسفينة سياحية، بعد أن أكمل آخر مخالط تم تحديده لشخص مصاب فترة الحجر الصحي، وجاءت نتيجة اختباره سلبية، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.
وانطوى التفشي، الذي أصاب 13 شخصا وأودى بحياة ثلاثة منهم، على سلالة الأنديز، وهي سلالة نادرة من فيروس هانتا تنتشر عادة في الأرجنتين وتشيلي.
وكانت السفينة السياحية «إم في هونديوس» التي تفشى فيها الفيروس قد أبحرت من الأرجنتين في أول أبريل.