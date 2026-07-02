بشرى سارة.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس هانتا

أصدرت منظمة الصحة ​العالمية، يوم الخميس بيانا عاجلا بشأن تفشي فيروس هانتا الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص على متن سفينة سياحية أبحرت من الأرجنتين إلى أوروبا في أبريل الماضي.

وأكدت الصحة ​العالمية ‌انتهاء تفشي فيروس هانتا، الذي ارتبط ​بسفينة سياحية، ​بعد أن أكمل آخر ⁠مخالط تم تحديده ​لشخص مصاب فترة ​الحجر الصحي، وجاءت نتيجة اختباره سلبية، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وانطوى التفشي، الذي أصاب ​13 شخصا ​وأودى بحياة ثلاثة منهم، ‌على سلالة ⁠الأنديز، وهي سلالة نادرة من فيروس هانتا تنتشر ​عادة ​في ⁠الأرجنتين وتشيلي.

وكانت السفينة السياحية «إم ​في هونديوس» التي ​تفشى ⁠فيها الفيروس قد أبحرت من ⁠الأرجنتين ​في ​أول أبريل.