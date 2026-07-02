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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الجزائر: "مرحلة الكوتة" في الانتخابات التشريعية والمساس بصوت الشعب انتهت

رئيس الجزائر: "مرحلة الكوتة" في الانتخابات التشريعية والمساس بصوت الشعب انتهت
رئيس الجزائر: "مرحلة الكوتة" في الانتخابات التشريعية والمساس بصوت الشعب انتهت
أ ش أ

 أكد رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن الانتخابات التشريعية المتواصلة عبر التراب الجزائري تجري في ظروف جيدة تبعث على التفاؤل، مشددا على أن "مرحلة الكوتة" في الانتخابات والمساس بصوت الشعب قد انتهت.

وقال "تبون" - في تصريح عقب أدائه واجبه الانتخابي بمركز التصويت ببوشاوي (غرب الجزائر العاصمة)، بمناسبة الانتخابات التشريعية، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية (واج) - إن "كل الجزائريات والجزائريين متيقنون بأن مرحلة الكوتة والمساس بصوت الشعب في الانتخابات قد انتهت".

وأضاف أنه خلال الاستحقاق الانتخابي الجاري "لم نسمع أي مترشح أو حزب يشتكي من التزوير ولا من سرقة الأصوات"، مطمئنا الشعب الجزائري بأن "القانون يطبق بصفة تجعل أي شخص يعيد التفكير جيدا قبل خرقه".

وكانت مكاتب التصويت قد فتحت أبوابها في الساعة الثامنة من صباح اليوم عبر كامل التراب الجزائري لتمكين أكثر من 24 مليون ناخب من اختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري لعهدة برلمانية جديدة، في إطار الانتخابات التشريعية التي تجري تحت شعار "كن شريكا فاعلا في صناعة القرار... صوت وشارك".

وستختتم عملية التصويت في نفس اليوم على السابعة مساء، غير أنه بإمكان رئيس السلطة الوطنية الجزائرية المستقلة للانتخابات، عند الاقتضاء، تأخير غلق مكاتب التصويت على أن لا يتجاوز ذلك الثامنة مساء كحد أقصى.

وتجري عملية التصويت بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج، وذلك عبر مكاتب الاقتراع الموزعة عبر التراب الجزائري أو في خارج الجزائر. ويتم ذلك باختيار قائمة واحدة فقط، حيث يصوت الناخب لصالح مترشح أو أكثر من القائمة المختارة في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية بالنسبة للدائرة الانتخابية في الخارج.

وفور إغلاق مكاتب الاقتراع، تبدأ عملية فرز الأصوات وتدون النتائج في محاضر رسمية بحضور ممثلي المترشحين، على أن تتولى السلطة الوطنية الجزائرية المستقلة للانتخابات جمع النتائج، ليعلن رئيسها عن النتائج المؤقتة بعد مصادقة مجلس السلطة عليها خلال 48 ساعة من استلام محاضر الفرز.

وتحال محاضر النتائج والطعون المتعلقة بصحة الاقتراع إلى المحكمة الدستورية التي تفصل فيها وتعلن عن النتائج النهائية خلال 10 أيام من استلامها.

وتتنافس في هذه الانتخابات 793 قائمة انتخابية، تضم 9854 مترشحا عبر مختلف الدوائر الانتخابية داخل الجزائر، بالإضافة إلى 54 قائمة تضم 432 مترشحا بالنسبة للدائرة الانتخابية خارج الجزائر للفوز ب407 مقاعد يضمها المجلس الشعبي الوطني الجزائري.

وكانت قد انطلقت يوم الاثنين الماضي عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة المخصصة للمناطق النائية وفضاءات البدو الرحل، فيما شرع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، ابتداء من يوم السبت الماضي، في أداء واجبهم الانتخابي.

يذكر أن تعداد الهيئة الناخبة بلغ 24.727.041 ناخبا، من بينهم 23.872.756 ناخبا داخل الجزائر و 854.285 ناخبا من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وفق نتائج عملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة للقوائم الانتخابية.

رئيس الجزائر عبد المجيد تبون الانتخابات التشريعية مرحلة الكوتة مركز التصويت ببوشاوي غرب الجزائر العاصمة

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