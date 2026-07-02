طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق والخضار.. بخطوات سهلة

يعد طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق والخضار من الوصفات الشهية التي تجمع بين المذاق الغني وسهولة التحضير، ويتميز بقوامه الكريمي وحشوته الغنية بالنكهات، ما يجعله خيارًا مثاليًا لوجبة غداء أو عشاء متكاملة.

وقدم الشيف محمد حامد طريقة سهلة لتحضير الطاجن، تبدأ بإعداد البطاطس المهروسة المتبلة، ثم تجهيز حشوة السجق بالخضار، قبل تجميع المكونات داخل الطاجن وإدخالها الفرن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا.

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق

مقادير طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق:

مقادير البطاطس:

بطاطس مسلوقة ومهروسة.

ملعقة كبيرة زبدة.

كريمة طهي.

ملح.

كمون.

جبنة موزاريلا للوجه.

مقادير الحشوة:

نصف كيلو سجق مقطع.

ثوم مفروم.

فلفل رومي مقطع.

فلفل حار حسب الرغبة.

طماطم مقطعة مكعبات.

صلصة طماطم.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات مشكلة.

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق

طريقة تحضير طاجن البطاطس المهروسة بحشو السجق بالخضار:

أولًا: تجهيز البطاطس: تُسلق البطاطس بعد تقشيرها حتى تنضج تمامًا، ثم تُهرس جيدًا، ويضاف إليها الزبدة وكريمة الطهي والملح والكمون، مع التقليب حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.



ثانيًا: تحضير حشوة السجق: في مقلاة على النار، يُسخن القليل من الزيت، ثم يُشوح السجق حتى يتغير لونه، ويضاف إليه الثوم المفروم، ثم الفلفل الرومي والفلفل الحار والطماطم المقطعة، وبعدها تضاف صلصة الطماطم مع الملح والفلفل الأسود والبهارات، ويترك الخليط حتى تتسبك الصلصة.



ثالثًا: تجميع الطاجن: يفرد نصف مقدار البطاطس المهروسة في قاع طاجن الفرن، ثم توزع حشوة السجق بالتساوي فوقها، وبعد ذلك تغطى بباقي البطاطس المهروسة.



رابعًا: اللمسة الأخيرة

ـ يرش الوجه بكمية مناسبة من جبنة الموزاريلا، ثم يدخل الطاجن إلى الفرن حتى تذوب الجبنة ويأخذ الوجه لونًا ذهبيًا شهيًا.

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق

نصائح لنجاح طاجن البطاطس بالسجق

ـ احرص على هرس البطاطس جيدًا للحصول على قوام كريمي ناعم.

ـ اترك حشوة السجق حتى تتسبك قبل استخدامها حتى لا تخرج سوائل داخل الطاجن.

ـ يمكن إضافة خليط من الموزاريلا والشيدر للحصول على وجه ذهبي ومذاق أغنى.

ـ يقدم الطاجن ساخنًا بجانب السلطة الخضراء أو المخللات للحصول على وجبة متكاملة.