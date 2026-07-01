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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري .. طريقة آمنة لتناولها بدون ارتفاع السكر

أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري
أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري
آية التيجي

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد الإقبال على تناول الفواكه المنعشة، إلا أن مرضى السكري يواجهون دائمًا تساؤلات حول الأنواع التي يمكن تناولها بأمان دون التسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري

وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن مريض السكري لا يحتاج إلى الامتناع عن تناول الفاكهة، وإنما يعتمد الأمر على اختيار الأنواع المناسبة والالتزام بالكميات الموصى بها ضمن النظام الغذائي.

وفي تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أكد القيعي، أن الفواكه الطازجة تعد مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وهي عناصر ضرورية لدعم الصحة العامة، مشيرًا إلى أن الاعتدال في الكمية هو العامل الأساسي للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

وأشار الدكتور معتز القيعي إلى أن هناك عددًا من الفواكه الصيفية التي يمكن لمرضى السكري تناولها باعتدال، ومن أبرزها:
ـ التوت يأتي في مقدمة الخيارات الصحية، لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الألياف ومضادات الأكسدة، كما يتميز بتأثيره المحدود نسبيًا على مستويات السكر في الدم.

أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري

ـ الخوخ يتميز بانخفاض سعراته الحرارية، ويحتوي على نسبة جيدة من الألياف التي تساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل سرعة امتصاص السكر.
ـ المشمش يعد مصدرًا غنيًا بفيتامين A والبوتاسيوم، ويمكن إدراجه ضمن النظام الغذائي لمرضى السكري عند تناوله بكميات معتدلة.

أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري

ـ الكنتالوب يساعد على ترطيب الجسم بفضل محتواه المرتفع من الماء، إلا أن تناوله يجب أن يكون باعتدال مع الالتزام بحجم الحصة المناسبة.
ـ البطيخ رغم احتوائه على سكريات طبيعية، فإن نسبة الماء العالية فيه تجعله مناسبًا لمرضى السكري عند تناوله بكميات معتدلة ودون إفراط.

أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري

كيف يتناول مريض السكري الفاكهة بأمان؟

وأكد الدكتور معتز القيعي، أن أفضل طريقة لتناول الفاكهة هي تناولها كاملة وليس في صورة عصائر، لأن عصر الفاكهة يقلل من محتواها من الألياف، مما يؤدي إلى امتصاص السكر بسرعة أكبر وارتفاع مستوياته في الدم.

وأضاف القيعي، إلى أن توزيع حصص الفاكهة على مدار اليوم أفضل من تناول كمية كبيرة في وجبة واحدة، لما له من دور في الحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز.

كما نصح القيعي، بتناول الفاكهة مع مصدر للبروتين أو الدهون الصحية، مثل حفنة من المكسرات غير المملحة أو الزبادي اليوناني غير المحلى، لأن ذلك يساهم في إبطاء امتصاص السكر ويزيد من الإحساس بالشبع لفترة أطول.

أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري

فواكه يجب الحذر منها

وحذّر أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية من الإفراط في تناول الفواكه المجففة أو العصائر المحلاة، موضحًا أنها تحتوي على تركيز مرتفع من السكريات مقارنة بالفواكه الطازجة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر بالدم.

واختتم الدكتور معتز القيعي تصريحه بالتأكيد على أن الاستمتاع بفواكه الصيف لا يتعارض مع الإصابة بالسكري، بشرط الالتزام بالكميات المناسبة، والمتابعة الدورية لمستويات السكر، واتباع الخطة الغذائية التي يحددها الطبيب أو أخصائي التغذية، بما يضمن الاستفادة من القيمة الغذائية للفواكه دون التأثير سلبًا على صحة المريض.

الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية
أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري فواكه مرضى السكري البطيخ لمرضى السكري الكنتالوب لمرضى السكري التوت لمرضى السكري الخوخ لمرضى السكري المشمش لمرضى السكري

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