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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دراسة صادمة.. أسباب محتملة لارتفاع إصابات السرطان بين الشباب

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة أن الشباب في الوقت الحالي قد يشيخون بيولوجيًا بوتيرة أسرع مقارنة بالأجيال السابقة، وهو ما قد يفسر الارتفاع الملحوظ في معدلات الإصابة ببعض أنواع السرطان بين الأشخاص دون سن الخمسين.

ما هو العمر البيولوجي؟

ونُشرت الدراسة في مجلة Nature Medicine، واعتمدت على تحليل عينات دم وبيانات صحية لنحو 164 ألف شخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بهدف تقييم ما يُعرف بـ"العمر البيولوجي"، وهو مؤشر يعكس الحالة الفعلية للجسم ووظائفه، وليس عدد سنوات العمر فقط.

وأوضح الباحثون أن العمر البيولوجي يختلف عن العمر الزمني، إذ يقيس مدى تدهور الجسم على المستوى الخلوي والجزيئي، ويتأثر بعوامل عديدة مثل النظام الغذائي، والنشاط البدني، وجودة النوم، والتوتر، والالتهابات المزمنة، وصحة التمثيل الغذائي.

ووفقًا للدراسة، فإن الأشخاص المولودين بين عامي 1965 و1974 أظهروا علامات شيخوخة خلوية أسرع مقارنة بمن ولدوا قبلهم بعقدين، ما يعني أن أجسامهم تبدو أكبر عمرًا من أعمارهم الحقيقية.

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة

هل ترتبط الشيخوخة البيولوجية بالسرطان؟

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين كان عمرهم البيولوجي أكبر من عمرهم الزمني كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان قبل بلوغ سن 55 عامًا.

وأشار الفريق البحثي إلى أن تسارع الشيخوخة البيولوجية قد يكون أحد العوامل التي تسهم في زيادة معدلات الإصابة بالسرطان بين الشباب، لكنه ليس السبب الوحيد، إذ توجد عوامل أخرى مثل السمنة، وسوء التغذية، والتدخين، واستهلاك الكحول، واضطرابات ميكروبيوم الأمعاء، والتعرض للملوثات البيئية.

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة

علامات التقدم في العمر على المستوى الخلوي

واعتمدت الدراسة على رصد مؤشرات التلف داخل الجسم، مثل:
تلف الحمض النووي (DNA).
الالتهابات المزمنة.
ضعف كفاءة الجهاز المناعي.
التغيرات في وظائف الخلايا والأنسجة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يبلغون حاليًا نحو الخمسين من العمر كانوا يتقدمون في السن بيولوجيًا بمعدل أسرع بنسبة 23% مقارنة بالأشخاص الذين تجاوزوا السبعين عامًا.

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة

النتائج واعدة لكنها لا تثبت السبب المباشر

وأكد الباحثون أن الدراسة رصدية، أي إنها تكشف وجود ارتباط بين الشيخوخة البيولوجية والسرطان، لكنها لا تثبت أن الشيخوخة المتسارعة هي السبب المباشر للإصابة بالمرض.

وأشاروا إلى الحاجة لإجراء المزيد من الدراسات طويلة المدى لفهم العوامل التي تؤدي إلى تسارع الشيخوخة البيولوجية، وكيف يمكن الحد منها.

ومن جانبه، أوضح خبراء في أبحاث السرطان أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة لفهم سبب زيادة معدلات بعض أنواع السرطان بين الشباب، وقد تساعد مستقبلًا في تطوير وسائل أفضل للكشف المبكر وتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة

لماذا ترتفع معدلات السرطان بين الشباب؟

وخلال السنوات الأخيرة، لاحظ العلماء زيادة في معدلات الإصابة بـ11 نوعًا من السرطان لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عامًا، من بينها:
سرطان الثدي.
سرطان القولون والمستقيم.
سرطان البنكرياس.

ولا يزال الباحثون يدرسون الأسباب المحتملة لهذه الزيادة، والتي قد تشمل نمط الحياة الحديث، والعوامل البيئية، وتسارع الشيخوخة البيولوجية.

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دراسة صادمة.. أسباب محتملة لارتفاع إصابات السرطان بين الشباب

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
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