طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف .. وصفة سريعة ولذيذة في 10 دقائق

مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الرحلات والخروجات الصيفية، تبحث ربات البيوت عن وصفات سريعة وخفيفة تناسب البحر والمصيف.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة سندوتشات الصيف والمصيف، التي تتميز بسهولة تحضيرها خلال دقائق، إلى جانب مذاقها الشهي وإمكانية اصطحابها في الرحلات.

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف

مقادير سندوتشات الصيف والمصيف:

شرائح عيش توست أبيض أو أسمر.

كوبان من الحليب.

جبنة موزاريلا.

جبنة فلامنك.

بسطرمة.

فراخ شاورما.

ملعقة من السمن لدهن الصينية.

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف

طريقة عمل سندوتشات الصيف:

ـ تبدأ الطريقة بغمس شرائح التوست سريعًا في الحليب ثم رفعها مباشرة دون تركها لفترة طويلة، وبعدها تُرص في صينية مدهونة بقليل من السمن.

ـ توضع فوق شريحة التوست شرائح جبنة فلامنك، ثم يضاف الحشو حسب الرغبة، سواء البسطرمة أو فراخ الشاورما، ثم تُغطى بشريحة توست أخرى بعد غمسها سريعًا في الحليب.

ـ بعد ذلك، تُوزع كمية مناسبة من الجبنة الموزاريلا على الوجه، ثم تدخل الصينية فرنًا ساخنًا على أعلى درجة حرارة حتى تذوب الجبنة ويكتسب السطح لونًا ذهبيًا شهيًا.

ـ تُرفع السندوتشات من الصينية وتُقدم ساخنة، لتكون خيارًا مثاليًا للإفطار أو العشاء، كما يمكن تجهيزها بسهولة واصطحابها في رحلات البحر والمصيف أو النزهات الصيفية.

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف

نصائح لنجاح الوصفة

ينصح بعدم ترك التوست داخل الحليب لفترة طويلة حتى لا يتفتت، كما يمكن التنويع في الحشوات بإضافة الجبن أو الدجاج أو اللانشون حسب الرغبة، مع تقديم السندوتشات بجانب البطاطس المقلية أو السلطة للحصول على وجبة متكاملة.