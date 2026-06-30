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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة.. وصفة صحية غنية بالألياف والبروتين

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة
طريقة عمل برجر الحبة الكاملة
آية التيجي

إذا كنت تبحث عن وجبة تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية، فقد قدم الشيف محمد حامد وصفة برجر الحبة الكاملة وهي وصفة صحية ومشبعة.

ويعتمد برجر الحبة الكاملة على خبز مصنوع من دقيق الحبة الكاملة الغني بالألياف، مع برجر اللحم والخضروات الطازجة، لتصبح خيارًا مناسبًا لمحبي الأطعمة الصحية.

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة

مقادير برجر الحبة الكاملة:

مكونات عجينة الحبة الكاملة:
3 أكواب دقيق حبة كاملة.
كوب ماء دافئ.
ملعقة كبيرة خميرة فورية.
ملعقة كبيرة سكر.
نصف ملعقة صغيرة ملح.
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

مكونات البرجر:
لحم مفروم بنسبة دهون قليلة.
بهارات برجر.
ملح.
فلفل أسود.

مكونات الحشو:
مشروم مشوح بالثوم مع الملح والفلفل.
شرائح جبنة شيدر.
شرائح طماطم.
شرائح بصل.
خيار مخلل.

مكونات دهن الوجه:
بيضة.
رشة حبة البركة.

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة:
ـ تُخلط الخميرة مع السكر والماء الدافئ وتترك عدة دقائق حتى تتفاعل، ثم يضاف زيت الزيتون، وبعدها يضاف دقيق الحبة الكاملة والملح تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة. تُغطى العجينة وتترك لترتاح لمدة 15 دقيقة.
ـ بعد ذلك تُقسم العجينة إلى كرات متساوية، وتُشكل على هيئة أقراص دائرية، ثم تُرص في صينية وتُترك حتى يتضاعف حجمها.
ـ في الوقت نفسه يُتبل اللحم المفروم ببهارات البرجر والملح والفلفل الأسود، ثم يُشكل إلى أقراص متساوية ويُشوى على الجريل أو في مقلاة ساخنة حتى ينضج من الجانبين.

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة


ـ لتجميع البرجر: يُفرد كل قرص من عجينة الحبة الكاملة قليلًا، ثم توضع شريحة من البرجر، يليها المشروم المشوح، وشرائح الطماطم والبصل والخيار المخلل، ثم شريحة الجبنة الشيدر، تليها شريحة أخرى من البرجر، وبعدها تُغلق العجينة بإحكام حول الحشوة.
ـ يُدهن وجه البرجر بالبيض المخفوق، ثم يُرش بحبة البركة، ويُترك حتى يتخمر مرة أخرى.

ـ للتسوية: يُسخن الفرن مسبقًا، ثم تُخبز وحدات البرجر حتى تكتسب لونًا ذهبيًا من الأسفل ويصبح الخبز ناضجًا، ثم تُقدم ساخنة.

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة

ويتميز برجر الحبة الكاملة باحتوائه على الألياف الغذائية الموجودة في دقيق الحبة الكاملة، إلى جانب البروتين الموجود في اللحم، ما يجعله وجبة متكاملة تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية، ويمكن تقديمه كوجبة رئيسية للعائلة أو الأطفال مع السلطة أو البطاطس المشوية.

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