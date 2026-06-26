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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث عند تناول البليلة على الإفطار؟.. خبراء ينصحون بها

البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
آية التيجي

تعد البليلة واحدة من أشهر الأكلات الشعبية المصرية التي ارتبطت بذكريات الطفولة والأجواء الشتوية، إلا أنها أصبحت أقل انتشارًا بين الأجيال الجديدة رغم قيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية المتعددة.

البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، عن الفوائد الصحية المذهلة للبليلة، مؤكدًا أنها تعد من أفضل الوجبات التي يمكن تناولها في الإفطار أو قبل النوم.

وأوضح الدكتور أحمد أبو الريش عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، أن البليلة تُصنع أساسًا من القمح الكامل المسلوق، ما يجعلها من الأطعمة الغنية بالحبوب الكاملة التي تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة بفضل احتوائها على النشويات المعقدة بطيئة الامتصاص.

وأضاف أبو الريش، إلى أن البليلة تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، ودعم صحة الجهاز الهضمي، كما تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة الموجودة داخل الأمعاء.

البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة

فيتامينات ومعادن تدعم صحة الجسم

وأشار أبو الريش، إلى أن طبق البليلة يحتوي على مجموعة متنوعة من فيتامينات "ب" المركبة، مثل فيتامين B1 (الثيامين) الذي يساعد في إنتاج الطاقة، وفيتامين B3 (النياسين) المهم لصحة الأعصاب والجلد، بالإضافة إلى فيتامين B6 الذي يساهم في دعم الصحة النفسية وتحسين الحالة المزاجية.

كما أكد أبو الريش،  تعد البليلة مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك (B9)، الضروري لتجديد الخلايا وتكوين الدم، ويكتسب أهمية خاصة خلال فترة الحمل لدوره في نمو الجنين بشكل صحي.

وتابع أبو الريش، أن البليلة تحتوي كذلك على فيتامين E المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة، إلى جانب معادن مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم.

البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة

البليلة والحالة النفسية

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أن القمح الكامل يحتوي على الحمض الأميني "التريبتوفان"، الذي يدخل في تكوين هرمون السيروتونين المعروف باسم "هرمون السعادة"، ما يجعل تناول البليلة خيارًا جيدًا لتحسين الحالة المزاجية والشعور بالراحة والاسترخاء.

كما أفاد أبو الريش، بأن البلية محتواها من المغنيسيوم يساعد على تنظيم الجهاز العصبي وتقليل التوتر والإجهاد والشد العضلي، بالإضافة إلى تحسين جودة النوم عند تناولها قبل النوم.

البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة

أفضل طريقة لتناول البليلة

ونصح الدكتور أحمد أبو الريش بتناول البليلة مع الحليب للاستفادة من قيمتها الغذائية المتكاملة، مع إمكانية تحليتها بالعسل الأبيض الطبيعي أو إضافة ثلاث حبات من التمر للحصول على المزيد من الألياف والعناصر الغذائية.

كما تابع ابو الريش، أنه يمكن إضافة رشة من القرفة، التي قد تساعد في تحسين استجابة الجسم للإنسولين وتقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.

وتبقى البليلة واحدة من الأطعمة التقليدية المصرية التي تجمع بين المذاق الشهي والفوائد الصحية المتعددة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا ضمن نظام غذائي متوازن.

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