5 خطوات سهلة و بسيطة لتحصلي على كعب ناعم مثل الأميرات

تُعد العناية بـ القدمين وبالأخص الكعب جزءاً أساسياً من صحتنا العامة؛ إذ تتعرض أقدامنا لضغوط وإجهاد يومي قد يؤدي إلى جفاف الجلد وتشقق الكعبين وظهور مشكلات أخرى. لذا، فإن الوقاية من تراكم الجلد الميت أمر ضروري للحفاظ على صحة القدمين، في حين أن إهمال العناية بهما قد يسبب الشعور بعدم الراحة والألم، بل وقد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

ومن خلال إدراك أهمية العناية بالقدمين والكعب، يمكننا اتخاذ خطوات استباقية لتجنب هذه المشكلات والتمتع بأقدام صحية وناعمة؛ فالعناية بالقدمين لا تمنحهما مظهراً جميلاً فحسب، بل تضمن أيضاً راحتهما وخلوهما من المشكلات.

خطوات لتحصلي على كعب ناعم

نصيجة 1: صنفارة “مبرد الكعب”

غالباً ما يكون تراكم الجلد الميت الزائد هو السبب الرئيسي لتكون طبقات جلدية خشنة ومتصلبة (الكالو) في منطقة الكعبين. ومن خلال برد الكعبين باستخدام مبرد القدم أو حجر الخفاف، فإنك تزيل الجلد المتسمك وتمنع تفاقم التشققات.

طريقة الاستخدام:

استخدم مبردًا يدويًا أو مبردًا ورقيًا (صنفرة). تجنب استخدام شفرات الحلاقة أو المقصات الحادة أو المبارد التي تشبه مبشرة الجبن؛ إذ قد تؤدي هذه الأدوات إلى شد منطقة التشقق، أو التسبب في جروح، أو حدوث عدوى.

انقع قدميك في ماء دافئ وصابون لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، مع العلم أن بعض الأشخاص يجدون أن إزالة الجلد المتصلب تكون أكثر فعالية عندما يكون الجلد جافًا.

قم ببرد المناطق المتصلبة برفق وبحركة دائرية، وتجنب الضغط المفرط الذي قد يسبب تهيجًا أو تمزقات دقيقة في الجلد.

جفف قدميك بالتربيت عليهما قبل وضع المرطب للحفاظ على الرطوبة داخل الجلد.

نصيحة من أخصائي العناية بالقدمين: الاستمرارية هي السر؛ لذا احرص على برد القدمين مرة أو مرتين أسبوعيًا كجزء من روتين العناية المعتاد بقدميك.

نصيحة 2: استخدمي كريماً يحتوي على اليوريا لقدميكِ يومياً

لماذا يُعد ذلك مفيداً؟

تُعد الكريمات التي تحتوي على اليوريا مفيدة بشكل خاص لعلاج تشقق الكعبين بفضل مفعولها الفريد ومتعدد الجوانب:

ترطيب البشرة: تساعد اليوريا على جذب الماء إلى الجلد، مما يزيد من مستويات الترطيب الطبيعي.

منع فقدان الرطوبة: تُكوّن طبقة رقيقة على سطح الجلد، مما يقلل من فقدان الماء ويحافظ على ليونة القدمين.

تفكيك الجلد المتصلب: يمكن لليوريا إذابة البنية البروتينية للجلد السميك، مما يسهل إزالة التقرّحات (الكالو) ويمنع تراكم المزيد من الجلد الميت.

تحفيز إفراز الزيوت الطبيعية (الزهم): تدعم اليوريا عملية الترطيب الطبيعي للبشرة، مما يعزز نعومتها ومرونتها.

طريقة الاستخدام:

ابحثي عن كريم أو مرهم للكعب يحتوي على نسبة لا تقل عن 25% من اليوريا. قد تكون بعض مراهم الكعب دهنية للغاية، مما يجعل القدمين زلقتين.

استخدمي الكريم يومياً، ويفضل القيام بذلك مباشرة بعد الاستحمام أو نقع القدمين بينما لا يزال الجلد رطباً قليلاً. يفضل الكثيرون أيضاً وضع مرهم الكعب قبل النوم مباشرة، مما يسمح بتكوّن طبقة واقية دون إزعاج طوال الليل. ركزي عند وضع الكريم على مناطق التقرّحات والجلد السميك، وتجنبي وضعه بين أصابع القدمين.

ارتدي جوارب قطنية أثناء النوم لضمان أقصى درجات الامتصاص.

نصيحة من أخصائي القدم: يجب الحذر وتجنب وضع الكريمات التي تحتوي على اليوريا مباشرة داخل الشقوق العميقة التي تصل إلى الأنسجة الحية. فعلى الرغم من فعالية اليوريا في تنعيم وتقشير الجلد الخشن، إلا أن وضعها داخل الشقوق المفتوحة أو النازفة قد يسبب تهيجاً وشعوراً بالوخز، وربما يبطئ عملية الشفاء. إذا كانت تشققات الكعب شديدة أو مفتوحة، فمن الأفضل استشارة أخصائي القدم للحصول على تقييم وعلاج متخصص قبل استخدام أي مقشرات كيميائية قوية.

نصيحة 3: عالج الحالات الصحية الكامنة

يمكن لحالات جلدية كامنة، مثل الفطريات (مثل "قدم الرياضي") أو الصدفية، أن تزيد من حدة التشققات والجفاف. وإذا تُركت هذه الحالات دون علاج، فقد تستمر تشققات الكعبين في الظهور رغم استخدام العلاجات المخصصة لها.

كيفية القيام بذلك:

راقب قدميك بحثاً عن أي علامات تدل على عدوى فطرية (مثل التقشر والاحمرار والحكة) أو الصدفية (مثل ظهور بقع سميكة ومتقشرة).

إذا ساورك الشك في وجود عدوى فطرية، استخدم كريماً مضاداً للفطريات (يُصرف دون وصفة طبية) وفقاً للإرشادات الموضحة.

في حال تفاقم أعراض الصدفية، استشر أخصائياً طبياً للحصول على الكريمات العلاجية أو العلاجات المناسبة.

نصيحة احترافية: غالباً ما يؤدي علاج المشكلة الصحية الكامنة إلى حل مشكلة تشقق الكعبين بشكل أسرع وأكثر فعالية.

نصيحة 4: تجنب الأحذية المكشوفة من الخلف

تُعرّض الأحذية المفتوحة من الخلف -مثل الصنادل والأحذية الخفيفة (الشباشب)- كعبيك للعوامل الخارجية؛ مما قد يؤدي إلى جفاف الجلد بشكل أكبر وتفاقم التشققات الموجودة. علاوة على ذلك، فإن غياب الدعم المناسب يزيد من الضغط الواقع على منطقة الكعب.

كيفية القيام بذلك:

اختر أحذية مغلقة من الخلف ومناسبة لمقاس قدمك، بحيث توفر دعماً جيداً للكعب.

إذا اضطررت لارتداء أحذية مكشوفة من الخلف، فاحرص على تقليل مدة ارتدائها والاهتمام الشديد بترطيب الكعبين قبل وبعد ذلك.

نصيحة احترافية: فكّر في التناوب بين أزواج مختلفة من الأحذية كل يوم؛ فترك الأحذية لتتهوى وتستعيد شكلها الطبيعي بين مرات الاستخدام يساعد في إطالة عمرها الافتراضي وضمان استمرار توفير الدعم المناسب.

نصيحة 5: وفّر حماية وراحة لخطواتك – جرب وسائد الكعب الهلامية (الجيل) لمزيد من الراحة

توفر وسائد الكعب الهلامية (الجيل) طبقة مبطنة ودعماً يقلل من الاحتكاك والضغط على الكعب. وهذا يساعد في حماية الجلد المتشقق من المزيد من الضرر ويوفر بيئة أفضل لالتئام الكعبين.

كيفية القيام بذلك:

اختر وسائد كعب هلامية تتناسب تماماً مع حذائك دون أن تسبب ضيقاً لأصابع القدم.

تأكد من وجود مساحة كافية في حذائك لاستيعاب هذه الوسائد بشكل مريح.

نظّف وسائد الجيل بانتظام لمنع تراكم البكتيريا وإطالة عمرها الافتراضي.

نصيحة احترافية: إذا كنت تعاني من ألم شديد في الكعب أو مشاكل هيكلية في القدم، فكّر في استشارة أخصائي في طب القدم (بودياتريست) لإجراء فحص والحصول على دعامات تقويمية مخصصة. كما أن الأحذية المزودة ببطانات داعمة تساعد أيضاً في إعادة توزيع الضغط، مما يقلل من الإجهاد الواقع على جلد الكعب.

المصدر: newsteppodiatry