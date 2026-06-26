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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد إصابة عايدة رياض بسرطان المثانة.. كل ما تريد معرفته عن المرض وأبرز أعراضه

سرطان المثانة
سرطان المثانة
ريهام قدري

أثار إعلان الفنانة عايدة رياض إصابتها بسرطان المثانة وزاد من معدلات البحث عن طبيعة هذا المرض، الذي يعد من أكثر أنواع السرطان التي ترتبط بالجهاز البولي، لكنه في الوقت نفسه يتمتع بفرص علاج مرتفعة إذا جرى اكتشافه مبكرا.

ما هو سرطان المثانة؟

سرطان المثانة هو ورم ينشأ داخل بطانة المثانة، وهي العضو المسؤول عن تخزين البول قبل خروجه من الجسم. وفي معظم الحالات يبدأ المرض في الخلايا المبطنة للمثانة، وقد يظل محصورا داخلها لفترة، بينما قد يمتد إلى طبقات أعمق إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب.

أعراض قد تكون إنذارا مبكرا

تختلف الأعراض من شخص لآخر، لكن هناك علامات لا ينبغي تجاهلها، أبرزها ظهور دم في البول، سواء كان واضحا أو اكتشف في التحاليل فقط، بالإضافة إلى الشعور بحرقان أثناء التبول، أو زيادة عدد مرات التبول دون سبب واضح، أو الإحساس بالحاجة الملحة للتبول باستمرار.

وفي المراحل الأكثر تقدما قد يشعر المريض بآلام في الحوض أو أسفل الظهر، وقد يصاحب ذلك فقدان في الوزن أو شعور دائم بالإجهاد.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

يزداد خطر الإصابة بسرطان المثانة مع التقدم في العمر، كما يعد التدخين من أهم عوامل الخطر، لأنه يؤدي إلى وصول مواد كيميائية ضارة إلى البول، فتؤثر مع الوقت في بطانة المثانة.

كما ترتفع احتمالات الإصابة لدى الأشخاص الذين يتعرضون لبعض المواد الكيميائية في بيئة العمل، أو من يعانون التهابات مزمنة في المثانة، أو لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالمرض.

كيف يشخص المرض؟

يعتمد تشخيص سرطان المثانة على مجموعة من الفحوصات التي يحددها الطبيب، وتشمل تحليل البول للكشف عن أي خلايا غير طبيعية، ومنظار المثانة لرؤية الجدار الداخلي بشكل مباشر، إضافة إلى أخذ عينة من الورم إذا لزم الأمر، مع الاستعانة بالأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي لتحديد مدى انتشار المرض.

ما هي خيارات العلاج؟

يختلف العلاج باختلاف مرحلة المرض وحالة المريض الصحية، فقد يكتفي الطبيب باستئصال الورم إذا كان في مراحله الأولى، بينما قد يحتاج بعض المرضى إلى العلاج الكيميائي أو العلاج المناعي أو العلاج الإشعاعي، وفي بعض الحالات المتقدمة قد يكون استئصال المثانة بالكامل هو الخيار العلاجي الأنسب.

هل يمكن الوقاية من سرطان المثانة؟

لا توجد وسيلة تضمن الوقاية الكاملة من المرض، إلا أن اتباع نمط حياة صحي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة، مثل الإقلاع عن التدخين، وشرب كميات كافية من الماء، والحرص على تناول غذاء متوازن غني بالخضراوات والفاكهة، مع مراجعة الطبيب فور ملاحظة أي أعراض غير طبيعية، خاصة وجود دم في البول.

الاكتشاف المبكر يصنع الفارق

يشدد الأطباء على أن التشخيص المبكر لسرطان المثانة يرفع بشكل كبير من فرص السيطرة على المرض وعلاجه، لذلك فإن تجاهل الأعراض أو تأجيل الفحص قد يؤدي إلى تطور الحالة، بينما يمنح التدخل المبكر المريض فرصا أفضل للتعافي وتحسين جودة الحياة.

المصدر healthy line

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