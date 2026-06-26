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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الحواوشي.. وصفة سهلة بطعم المحلات لعزومة مميزة

الحواوشي
الحواوشي
ريهام قدري

 الحواوشي من أشهر الأكلات المصرية التي يعشقها الكبار والصغار، ويتميز بمذاقه الشهي وسهولة تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة. ويمكن إعداد الحواوشي بأكثر من طريقة، سواء في الفرن أو على الطاسة، مع إمكانية التحكم في كمية التوابل والدهون للحصول على وجبة لذيذة وصحية.

ونقدم طريقة عمل الحواوشي بخطوات سهلة للحصول على مذاق غني ومميز.

مقادير الحواوشي

  • 500 جرام لحم مفروم.
  • 1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم.
  • 1 ثمرة فلفل أخضر مفرومة.
  • 1 ثمرة طماطم صغيرة مفرومة ومصفاة من الماء.
  • 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
  • ملعقة صغيرة ملح.
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
  • نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة.
  • ربع ملعقة صغيرة كمون.
  • رشة شطة حسب الرغبة.
  • خبز بلدي.
  • زبدة أو سمنة لدهن الخبز.

طريقة تحضير الحواوشي

في وعاء عميق، يخلط اللحم المفروم مع البصل والفلفل والطماطم والبقدونس، ثم تضاف جميع التوابل وتقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

يفتح رغيف الخبز البلدي بحذر، ثم توزع كمية مناسبة من الحشوة داخله مع الضغط عليها برفق حتى تتساوى داخل الرغيف.

يدهن الخبز من الخارج بطبقة خفيفة من السمنة أو الزبدة، ثم يرص في صينية.

طريقة التسوية

يسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية، ثم تدخل الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة، مع تقليب الأرغفة في منتصف الوقت حتى تكتسب اللون الذهبي من الجانبين.

ويمكن أيضًا تسوية الحواوشي في طاسة على نار هادئة مع تغطيته وتقليبه باستمرار حتى ينضج اللحم ويصبح الخبز مقرمشًا.

نصائح لنجاح الحواوشي

  • يفضل استخدام لحم يحتوي على نسبة دهون متوسطة للحصول على مذاق أفضل.
  • يجب تصفية الطماطم جيدًا حتى لا تجعل الحشوة رطبة.
  • يمكن إضافة فلفل حار أو شطة لمحبي الأطعمة الحارة.
  • يقدم الحواوشي ساخنًا مع السلطة الخضراء، الطحينة، والمخللات.
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