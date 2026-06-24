طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات

يُعد الحواوشي البلدي من أشهر الأكلات الشعبية المصرية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الكبار والصغار، فهو يجمع بين الخبز المقرمش والحشوة الغنية باللحم المفروم والتوابل الشرقية التي تمنحه مذاقًا مميزًا لا يُقاوم.

طريقة عمل الحواوشي البلدي

ويتميز الحواوشي بسهولة تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة، مع إمكانية التحكم في كمية التوابل والدهون للحصول على وجبة شهية تناسب جميع أفراد الأسرة، للشيف هالة عثمان.

المكونات لطريقة عمل الحواوشي البلدي

الحواوشي

500 جرام لحم مفروم

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا

1 حبة فلفل أخضر مفرومة

1 حبة فلفل حار حسب الرغبة

2 حبة طماطم صغيرة مفرومة ناعمًا

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ربع ملعقة صغيرة كمون

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

4 أرغفة خبز بلدي

ملعقتان كبيرتان من السمن أو الزيت

طريقة التحضير

في وعاء عميق، يُخلط اللحم المفروم مع البصل والفلفل الأخضر والفلفل الحار والطماطم والبقدونس جيدًا.

تُضاف التوابل المتمثلة في الملح والفلفل الأسود والكمون وبهارات اللحمة، ثم تُقلب المكونات حتى تمتزج تمامًا وتتوزع النكهات داخل الحشوة.

يُفتح كل رغيف خبز بلدي بحرص من أحد الجوانب دون فصله بالكامل، ثم تُحشى الأرغفة بخليط اللحم مع توزيع الحشوة بالتساوي داخل الرغيف.

يُضغط على الأرغفة برفق حتى تتماسك الحشوة داخلها ويصبح السمك متساويًا.

يُدهن وجه الأرغفة بالقليل من السمن أو الزيت من الجانبين للحصول على لون ذهبي وقوام مقرمش بعد التسوية.

طريقة التسوية في الفرن

يُسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 220 مئوية.

تُرص الأرغفة في صينية مناسبة وتُدخل إلى الفرن لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة.

بعد مرور نصف الوقت، تُقلب الأرغفة على الجانب الآخر حتى تتحمر بالتساوي من الجانبين.

عندما يكتسب الحواوشي لونًا ذهبيًا جميلًا وتصبح الحشوة ناضجة تمامًا، يُخرج من الفرن ويُترك لدقائق قليلة قبل التقديم.

سر طعم الحواوشي مثل المحلات

يؤكد العديد من الطهاة أن إضافة كمية مناسبة من البصل المفروم تمنح الحواوشي طراوة وعصارة مميزة أثناء الطهي.

كما أن ترك الحشوة في الثلاجة لمدة ساعة قبل الاستخدام يساعد على تشرب التوابل واندماج النكهات بشكل أفضل.

ويُفضل استخدام اللحم الذي يحتوي على نسبة دهون متوسطة للحصول على مذاق غني دون أن يصبح الحواوشي دهنيًا بشكل مبالغ فيه.

طريقة التقديم

يُقدم الحواوشي البلدي ساخنًا مع سلطة الطحينة أو السلطة الخضراء والمخللات المتنوعة، كما يمكن تقديمه مع البطاطس المقلية لإعداد وجبة متكاملة ومشبعة.