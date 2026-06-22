طريقة عمل كيكة زبادي.. بأسهل الخطوات

كيكة زبادي من الحلويات التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها اللذيذ والمختلف عن الحلويات الأخرى.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة زبادي فيما يلي…

مقادير كيكة زبادي



● 2 كوب دقيق

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● رشة ملح

● 3 بيضة

● 1 كوب سكر

● 1 كوب زبادي

● ½ كوب زيت

● 1 ملعقة كبيرة خل

● 2 باكو فانيليا

للوجه:

● شربات

● جوز هند



طريقة تحضير كيكة زبادي



يخلط الزبادي والبيض والسكر والزيت والخل والفانيليا

يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح

يضاف خليط الزبادي لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط

يوضع الخليط في صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق

توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

تسقى بالشربات وترش بجوز الهند

تقطع وتقدم