قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجية يسجل الثالث ويعزز تقدم منتخب مصر أمام نيوزيلاندا
محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى نيوزيلندا
زيكو يسجل التعادل لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم
انفجار رأس لفان في قطر.. 54 مصابا و18 مفقودا وجهود مكثفة للبحث والإنقاذ
أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر بمستهل تعاملات اليوم
حكم صيام الحادي عشر مع عاشوراء بدلا من تاسوعاء.. هل ينال المسلم الأجر كاملا؟
منتخب مصر يتأخر أمام نيوزيلندا بهدف في الشوط الأول
منتخب مصر يواصل البحث عن التعادل أمام نيوزيلندا بعد مرور نصف ساعة
سورمان يسجل الهدف الأول لنيوزيلندا في مرمى مصر
لأصحاب السيارات والدراجات النارية.. الخدمات المقدمة في وحدات المرور المميزة
النسب والحمل.. تفاصيل المواد الأكثر جدلا في مشروع قانون الأسرة الجديد
حكم قراءة الفاتحة عند استفتاح الدعاء.. هل وردت عن النبي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيكة زبادي.. بأسهل الخطوات

طريقة عمل كيكة زبادي
طريقة عمل كيكة زبادي
هاجر هانئ

كيكة زبادي من الحلويات التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها اللذيذ والمختلف عن الحلويات الأخرى.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة زبادي فيما يلي…

مقادير كيكة زبادي


● 2 كوب دقيق

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● رشة ملح

● 3 بيضة

● 1 كوب سكر

● 1 كوب زبادي

● ½ كوب زيت

● 1 ملعقة كبيرة خل

● 2 باكو فانيليا

للوجه:
● شربات
● جوز هند


طريقة تحضير كيكة زبادي


يخلط الزبادي والبيض والسكر والزيت والخل والفانيليا
يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح
يضاف خليط الزبادي لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط
يوضع الخليط في صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق
توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج
تسقى بالشربات وترش بجوز الهند
تقطع وتقدم

كيكة زبادي طريقة عمل كيكة زبادي مقادير كيكة زبادي طريقة تحضير كيكة زبادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

موعد إجازة المولد النبوي2026

موعد إجازة المولد النبوي 2026 رسمياً

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

سيف الجزيري

رد فعل صادم من سيف الجزيري بعد قرار الزمالك برحيله

ترشيحاتنا

مجلس الجامعة الاهلية

مجلس جامعة المنيا الأهلية يوجه بإعلان النتائج قبل أول يوليو ويناقش إنشاء مبنى جديد لاستيعاب الطلاب

المجلس القومي للمرأة بالأقصر ينظم تدريبًا توعويًا لدعم المرأة الريفية بقرى حياة كريمة

القومي للمرأة بالأقصر ينظم تدريبا توعويا لدعم الريفيات في قرى «حياة كريمة»

هياكل دواجن فاسدة

ضبط 28 مخالفة تموينية و7 أطنان سلع مجهولة المصدر ومخلفات دواجن فاسدة ببولاق والوراق والعجوزة

بالصور

للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد