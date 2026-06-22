ماسك القهوة للوجه من أفضل الوصفات الطبيعية لتقشير البشرة وتفتيحها بشكل لطيف، لذا نقدم لك على طريقة خبيرة التجميل رشا شلباية،كيفية استخدام ماسك القهوة لبشرتك.
قناع القهوة الاساسي ( تنظيف وتقشير)..
-ملعقة كبيرة قهوة مطحونة
-ملعقة صغيرة عسل
-ملعقة صغيرة ماء الورد
الطريقة لعمل ماسك القهوة:
اخلطي المكونات جيدا
ضعيه على الوجه لمدة 10_ 15 دقيقة
افركي بلطف قبل الغسل ثم اغسلي بماء فاتر
الفوائد:
إزالة الجلد الميت
تفتيح بسيط للبشرة
تنشيط الدورة الدموية
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة:
1. ملعقة قهوة
2. ملعقة زبادي
3. نصف ملعقة نشا
الفوائد:
تفتيح البشرة تنعيم وترطيب تقليل البقع والتصبغات.