ماسك القهوة للوجه من أفضل الوصفات الطبيعية لتقشير البشرة وتفتيحها بشكل لطيف، لذا نقدم لك على طريقة خبيرة التجميل رشا شلباية،كيفية استخدام ماسك القهوة لبشرتك.

قناع القهوة الاساسي ( تنظيف وتقشير)..

-ملعقة كبيرة قهوة مطحونة

-ملعقة صغيرة عسل

-ملعقة صغيرة ماء الورد

الطريقة لعمل ماسك القهوة:

اخلطي المكونات جيدا

ضعيه على الوجه لمدة 10_ 15 دقيقة

افركي بلطف قبل الغسل ثم اغسلي بماء فاتر

الفوائد:

إزالة الجلد الميت

تفتيح بسيط للبشرة

تنشيط الدورة الدموية

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة:

1. ملعقة قهوة

2. ملعقة زبادي

3. نصف ملعقة نشا

الفوائد:

تفتيح البشرة تنعيم وترطيب تقليل البقع والتصبغات.