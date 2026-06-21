ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميًا ؟

يمكن للقهوة أن تعزز الطاقة، وتدعم صحة القلب، وتقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، وقد تساعدك حتى على العيش لفترة أطول.

الإفراط في تناول القهوة قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، والقلق والتوتر، أو قلة النوم.

يقول الخبراء إن معظم البالغين يمكنهم الاستمتاع بأمان بما يصل إلى أربعة أكواب من القهوة يوميًا، ويفضل أن يكون ذلك قبل الظهر

فوائد تناول القهوة في الصباح

- ستدعم صحة قلبك

وقد وجدت العديد من الدراسات على مر السنين أن استهلاك القهوة بشكل معتدل يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك قصور القلب، ومرض الشريان التاجي ، والسكتة الدماغية، وعدم انتظام ضربات القلب.

كما تم ربط شرب القهوة يومياً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

- يمكنك تعزيز طول عمرك وتحسين عملية التمثيل الغذائي لديك

قد يساعدك فنجان قهوتك الصباحي على العيش لفترة أطول، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2025 أن شرب القهوة في الصباح يرتبط ارتباطًا أقوى بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب من الأسباب مقارنةً بشربه في وقت لاحق من اليوم، حتى عند مقارنته بمن لا يشربون القهوة.

يؤدي تناول القهوة أيضاً إلى زيادة طفيفة في معدل الأيض، أو كمية الطاقة التي يستخدمها جسمك للقيام بالوظائف الأساسية.

المصدر verywellhealth