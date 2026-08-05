أرنولد يوافق على تجديد عقده مدربا لمنتخب العراق

وافق الأسترالي غراهام أرنولد على تجديد عقده مدرباً لمنتخب العراق حتّى نهاية كأس آسيا 2027.



وتولّى أرنولد (63 عاماً) المقاليد الفنية لمنتخب "أسود الرافدين" في شهر مايو من عام 2025 خلفاً للإسباني خيسوس كاساس.

وكان الاتحاد العراقي شكل لجنة ثلاثية للتفاوض مع أرنولد حول تجديد تعاقده، تضم رئيس الاتحاد يونس محمود، ونائبه الأول سرمد عبد الإله، ونائبه الثاني محمد ناصر.

وبحسب التقارير، فإن الاتفاق مع أرنولد سيكون لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، تبدأ في الأول من أغسطس المقبل وتنتهي في 20 فبراير 2027، على أن يحصل المدرب الأسترالي على راتب شهري قدره 75 ألف دولار أمريكي.

وبذلك، يبدو أن ملف تدريب منتخب العراق قد حُسم لصالح استمرار جراهام أرنولد، بينما تراجع اسم وليد الركراكي من حسابات الاتحاد العراقي في الوقت الحالي.