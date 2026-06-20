عادات يومية تحميك من الإصابة بجرثومة المعدة.. تعرف عليها

رغم انتشار مرض جرثومة المعدة بين ملايين الأشخاص حول العالم، فإن اتباع بعض العادات الصحية البسيطة اليومية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بها.

ويؤكد الأطباء أن النظافة الشخصية والاهتمام بسلامة الطعام من أهم وسائل الوقاية من هذه البكتيريا المزعجة.

عادات يومية تحميك من الإصابة بجرثومة المعدة

كما سيخبرك بعض أطباء الجهاز الهضمي، فإن منع تفشي عدوى المعدة أمر سهل للغاية ويجب اتباعه كمسألة روتينية.

اغسل يديك بالصابون أو المطهر مثل ديتول في كل مرة تستخدم فيها الحمام.

قبل لمس الطعام وبعد لمس الحيوانات، اغسل يديك بالصابون.

تجنب الاتصال بالأصدقاء أو العائلة أو زملاء العمل المرضى.

يجب غسل الأسطح الملوثة مثل أوعية المرحاض وأحواض الغسيل بشكل متكرر بمطهر.

يجب غسل الملابس المتسخة في أقرب وقت ممكن، خاصة إذا كان الشخص غارقا في مياه المطر أو الأمطار.

إذا كنت غارقا في المطر أو المياه الموحلة، خذ حماما عندما تصل إلى المنزل. اترك حذائك خارج المنزل عند دخولك.

تجنب تناول طعام الشارع قدر الإمكان.

تجنب المطاعم التي تبدو غير صحية.

لا تأكل الطعام الذي يتم الاحتفاظ به في العراء.

تجنب استهلاك المياه من مصدر جديد ما لم تكن متأكدا من أنها نظيفة.

حافظ على نظافة مطبخك دائما.

قم بتخزين الطعام النيء أو المطبوخ واللحوم النيئة والفواكه والخضروات في الثلاجة.

قم بتخزين الوجبات الخفيفة المقلية أو المصنعة في حاويات أو كياس مغلقة.

أثناء السفر، اشرب المياه المعبأة في زجاجات فقط، أو الماء من المنزل.

يجب معالجة مياه الشرب في المنزل بعلاجات الأشعة فوق البنفسجية أو التناضد العكسي.

اغسل لوح التقطيع في كل مرة تستخدمه فيها.

لا تستهلك الفواكه أو السلطات المقطعة الموجودة بالمحلات و الأسواق.

المصدر: kauveryhospital