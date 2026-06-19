تشابك وتعدٍ وصفع على الوجه.. مشاجرة بين مسئولين داخل حمام سباحة بالإسكندرية

شهد مركز شباب الحرمين بمحافظة الإسكندرية واقعة مثيرة للجدل، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر وقوع مشادة حادة تطورت إلى مشاجرة داخل حمام السباحة التابع للمركز، بين مدير النشاط الرياضي والمسؤولة القانونية عن تشغيل حمام السباحة.

وبحسب ما ظهر في الفيديو المتداول، فإن الخلاف تصاعد بشكل مفاجئ داخل مقر مركز شباب الحرمين، قبل أن يتطور إلى اعتداء لفظي وجسدي، حيث أقدم أحد المسئولين بالنادي – وفق ما أظهره المقطع – بالتعدي على احدى السيدات بالضرب “بالقلم”، ما أدى إلى حالة من التوتر الشديد داخل المكان.

وأظهرت اللقطات حالة من الفوضى داخل محيط حمام السباحة، وسط محاولات لاحتواء الموقف من قبل بعض العاملين، بينما سادت حالة من الذعر بين المتواجدين، خاصة الأطفال المشاركين في تدريبات السباحة، قبل أن يتم التدخل للسيطرة على الأوضاع وإخراج المتواجدين من محيط الاشتباك.

وتسببت الواقعة في حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتورطين، حفاظًا على سلامة المترددين على المركز.