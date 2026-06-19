قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إريك جارسيا: إسبانيا ما زالت من المرشحين للفوز بالمونديال.. ومواجهة السعودية اختبار جديد
بداية لفصل الصيف غير متوقعة .. الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الأيام المقبلة
رئيس الحكومة اللبنانية: الدولة وحدها تملك القرار ولا أحد يفاوض أو يقرر باسمها
مصطفى بكري: لا يوجد منتصر في الحروب.. والشعب السوداني يدفع الثمن الأكبر
دماء على رصيف الكفاح .. تفاصيل فاجعة فتاة عربة الشاي بحدائق الأهرام
معاينة وتحفظ على آلات المراقبة وشهود عيان.. ماذا يحدث في تحقيقات دهس هدير بائعة الشاي؟
تنفيذا لوصيته .. محبو محمد مرزبان يرتدون الأبيض في العزاء .. شاهد
الأرصاد: طقس حار غدا على شمال البلاد شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى 35
نزل تحت الـ 50 جنيها .. سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع
من عربة الشاي إلى المشرحة.. قصة وفاة هدير على يد شاب متهور في حدائق الأهرام
الأمم المتحدة تحذر من استمرار قتل إسرائيل للأطفال في غزة
أسعار شيفروليه ترافرس 2026 في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مركز شباب الحرمين يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة حمام السباحة بالإسكندرية

مركز شباب الحرمين
مركز شباب الحرمين
محمد بدران

أصدر المركز الإعلامي لمركز شباب الحرمين بمحافظة الإسكندرية بيانًا رسميًا، ردًا على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة داخل حمام السباحة، مؤكدًا نشر التسجيل الأصلي كاملًا دون أي حذف أو اجتزاء، بهدف توضيح حقيقة ما جرى للرأي العام.

وأوضح المركز أن الواقعة بدأت بعد شكوى تقدمت بها إحدى أولياء الأمور، بشأن تصرف غير لائق من أحد العاملين بالكافيتريا التابعة لحمام السباحة، وعلى الفور تدخل مدير النشاط الرياضي لاحتواء الموقف وحل المشكلة، حفاظًا على استقرار العمل داخل المركز.

وأضاف البيان أن موظفة الشؤون القانونية التابعة لمستثمر حمام السباحة لم تكن طرفًا في حل الأزمة، وإنما كانت تقوم بتصوير الواقعة، وخلال تدخل مدير النشاط الرياضي، وبسبب تضرر أولياء الأمور من عملية التصوير ومحاولته احتواء الموقف، تعرض للاعتداء، وذلك على خلاف ما تم تداوله في بعض المقاطع المجتزأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المركز أنه قرر نشر الفيديو كاملًا إيمانًا منه بأن الحقيقة تتضح من خلال عرض الوقائع كاملة دون حذف أو اجتزاء، مشيرًا إلى أنه يترك الحكم للمشاهدين بعد الاطلاع على التسجيل الأصلي.

كما أعلن المركز الإعلامي أنه سيقوم بنشر مقاطع فيديو أخرى للواقعة خلال الفترة المقبلة، لاستكمال عرض جميع تفاصيلها.

مركز شباب الحرمين الإسكندرية حمام السباحة مشاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

أصحاب المعاشات

بنسبة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الفتاة هدير ضحية الحادث

دفن جثمان فتاة سيارة القهوة والتحقيق مع القاصر المتهمة بدهسها بحدائق الاهرام

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

ارشيفية

من التريند إلى الزنزانة.. القصة الكاملة لسقوط 4 صانعات محتوى

المتهمة

رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى في 6 أكتوبر

الفتاة هدير ضحية الحادث

هل يتم عرض المتهمة بدهس ضحية حدائق الأهرام على الطب الشرعي؟.. محامي يكشف كواليس مثيرة

بالصور

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف.. انتعاش طبيعى من الداخل

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج وصوص الثوم.. تصلح للغداء وطعمها لذيذ

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج
طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج
طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج

فوائد عديدة للكرز.. وتحذيرات طبية من تجاوز الكمية اليومية

فوائد الكرز الصحية
فوائد الكرز الصحية
فوائد الكرز الصحية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟.. وأشخاص ممنوعين منه

فوائد البطيخ الصحية
فوائد البطيخ الصحية
فوائد البطيخ الصحية

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد