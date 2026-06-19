مركز شباب الحرمين يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة حمام السباحة بالإسكندرية

أصدر المركز الإعلامي لمركز شباب الحرمين بمحافظة الإسكندرية بيانًا رسميًا، ردًا على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة داخل حمام السباحة، مؤكدًا نشر التسجيل الأصلي كاملًا دون أي حذف أو اجتزاء، بهدف توضيح حقيقة ما جرى للرأي العام.

وأوضح المركز أن الواقعة بدأت بعد شكوى تقدمت بها إحدى أولياء الأمور، بشأن تصرف غير لائق من أحد العاملين بالكافيتريا التابعة لحمام السباحة، وعلى الفور تدخل مدير النشاط الرياضي لاحتواء الموقف وحل المشكلة، حفاظًا على استقرار العمل داخل المركز.

وأضاف البيان أن موظفة الشؤون القانونية التابعة لمستثمر حمام السباحة لم تكن طرفًا في حل الأزمة، وإنما كانت تقوم بتصوير الواقعة، وخلال تدخل مدير النشاط الرياضي، وبسبب تضرر أولياء الأمور من عملية التصوير ومحاولته احتواء الموقف، تعرض للاعتداء، وذلك على خلاف ما تم تداوله في بعض المقاطع المجتزأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المركز أنه قرر نشر الفيديو كاملًا إيمانًا منه بأن الحقيقة تتضح من خلال عرض الوقائع كاملة دون حذف أو اجتزاء، مشيرًا إلى أنه يترك الحكم للمشاهدين بعد الاطلاع على التسجيل الأصلي.

كما أعلن المركز الإعلامي أنه سيقوم بنشر مقاطع فيديو أخرى للواقعة خلال الفترة المقبلة، لاستكمال عرض جميع تفاصيلها.